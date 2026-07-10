快訊

把試用品和舊毛巾丟了吧！立刻斷捨離讓浴室洗手台亂糟糟6類物品

基隆虐童案20人受害懲處出爐 副處長2作為嚴重疏失降調秘書

今放颱風假 蔣萬安說原因：希望市民把握今天「防颱整備日」

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／法國連3屆闖進4強 主帥德尚：姆巴佩絕不動搖

中央社／ 麻州狐堡9日綜合外電報導
法國主帥德尚（Didier Deschamps）、姆巴佩（Kylian Mbappe）。 美國聯合通訊社
法國主帥德尚（Didier Deschamps）、姆巴佩（Kylian Mbappe）。 美國聯合通訊社

2026世足賽

法國今天以2比0踢走摩洛哥，主帥德尚（Didier Deschamps）賽後盛讚主將姆巴佩（Kylian Mbappe）貢獻。這名前鋒攻進本屆個人第8球，「高盧雄雞」也連續3屆殺進世足4強。

法新社報導，姆巴佩此役先主罰12碼但遭對手撲出，不過他在第60分鐘以精彩曲球破網，首開紀錄。隨後金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）再攻入第2分鎖定全隊勝利，這也是法國自2018年以來，連3屆世足均能闖進最後4強。

德尚表示：「只要是姆巴佩就不成問題，即使先前失手，他也絕不動搖。」帶領法國征戰多年的主帥德尚接著說：「我想這已是連續第3次闖進4強，這是件好事。這看似合理且自然，但終究還是得將它實現。顯然我擁有優秀的球員，否則也走不到這一步，這樣的結果令人欣慰。今天比賽並不輕鬆，因為我們先是罰球失手，後面有機會也未能把握。」

法國晉級後，將與西班牙與比利時之間的勝隊爭奪本屆世界盃決賽門票。德尚表示接下來全隊將好好整備，明天再看看對手是誰。姆巴佩因腳踝受撞被換下場，有人看到他在場邊進行冰敷。

姆巴佩 法國 摩洛哥 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

世足賽／巴拉圭後衛全場挑釁 姆巴佩狠嗆：要踢很髒我們也奉陪

世足賽／法國連5戰至少進3球 前場4人組火力震懾群雄

世足賽／姆巴佩第8顆進球再追平梅西 法國2：0連兩屆淘汰摩洛哥

相關新聞

世足賽／姆巴佩第8顆進球再追平梅西 法國2：0連兩屆淘汰摩洛哥

2026世足賽8強賽今天點燃戰火，並由奪冠熱門法國與北非鐵騎摩洛哥上演上屆4強對戰戲碼，儘管上半場法國姆巴佩（Kylian Mbappe）錯過了一次12碼罰球操刀機會，但下半場他與登貝萊（Ousmane Dembélé）在短短6分鐘內連進兩球，幫助法國最終以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥，挺進到4強賽。

世足賽／姆巴佩進球前法國疑似手球未吹 摩洛哥主帥：球員因此停頓

2026世足賽8強淘汰賽首戰今天上演驚心動魄一戰，法國靠著下半場姆巴佩（Kylian Mbappe） 一射一傳建功，以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥，不過賽後摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Wahbi）也透露，在姆巴佩那顆進球前法國明顯有手球嫌疑，導致摩洛哥許多球員因目擊手球而本能性地停下動作，最終因此遭到重擊，成為全場比賽的轉捩點。

世足賽／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

「高盧雄雞」法國今天在世足賽首場8強賽面對「北非鐵騎」摩洛哥，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）也再度展現個人價值，在上半場錯失12碼罰球的情況下，仍在第60分鐘率先攻破摩洛哥球門，踢進個人本屆賽事第8顆、世足賽生涯第20顆進球，儘管隨後他因腳踝被撞傷遭換下場，但在球隊取得4強門票後他也直言傷勢並無大礙。

世足賽／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓

2026世足賽即將在邁阿密迎來震撼人心的8強「英挪大戰」，首度率領挪威闖進世足8強的「神鋒」哈蘭德（Erling Haaland），在賽前記者會上大玩心理戰，不僅直言挪威的奪冠機率「依舊非常低」，更笑稱媒體應該把所有的施壓焦點，都放在奪冠熱門英格蘭身上。

世足賽／英格蘭寬沙紅牌禁賽沒暫緩還追加處分 主帥怒轟FIFA沒標準

「三獅軍團」英格蘭雖然在世足賽16強賽以3：2驚險擊敗墨西哥、挺進8強，但陣中後防新星寬沙（Jarell Quansah）在該本比賽吞下紅牌後，今天也遭到國際足總（FIFA）追加處分將禁賽2場，讓英格蘭後防戰力拉響警報。

世足賽／法國連3屆闖進4強 主帥德尚：姆巴佩絕不動搖

法國今天以2比0踢走摩洛哥，主帥德尚（Didier Deschamps）賽後盛讚主將姆巴佩（Kylian Mbappe）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。