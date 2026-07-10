世足賽／法國連3屆闖進4強 主帥德尚：姆巴佩絕不動搖

法國今天以2比0踢走摩洛哥，主帥德尚（Didier Deschamps）賽後盛讚主將姆巴佩（Kylian Mbappe）貢獻。這名前鋒攻進本屆個人第8球，「高盧雄雞」也連續3屆殺進世足4強。

法新社報導，姆巴佩此役先主罰12碼但遭對手撲出，不過他在第60分鐘以精彩曲球破網，首開紀錄。隨後金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）再攻入第2分鎖定全隊勝利，這也是法國自2018年以來，連3屆世足均能闖進最後4強。

德尚表示：「只要是姆巴佩就不成問題，即使先前失手，他也絕不動搖。」帶領法國征戰多年的主帥德尚接著說：「我想這已是連續第3次闖進4強，這是件好事。這看似合理且自然，但終究還是得將它實現。顯然我擁有優秀的球員，否則也走不到這一步，這樣的結果令人欣慰。今天比賽並不輕鬆，因為我們先是罰球失手，後面有機會也未能把握。」

法國晉級後，將與西班牙與比利時之間的勝隊爭奪本屆世界盃決賽門票。德尚表示接下來全隊將好好整備，明天再看看對手是誰。姆巴佩因腳踝受撞被換下場，有人看到他在場邊進行冰敷。