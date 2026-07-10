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影／300張大鈔裝紙袋 車手才出超商遇警攔....秒變世足迷辯：下注款
19歲呂姓男子日前凌晨在超商門口東張西望、神色慌張遭新北市保安大隊員警攔查，呂男遭盤查時雙手緊握紙袋讓員警起疑心，後續在其身上起獲多張來源不明的金融卡，又於手拿的紙袋內驚見300張千元大鈔。原來呂男剛領完錢就被逮個正著，員警成功攔查這名詐騙車手，現場查扣現金30萬元、多張金融卡及手機，警詢後依法移送新北檢方偵辦。
新北市保大第二中隊員警本月7日凌晨巡邏行經板橋區館前西路前超商時，發現1名男子面露忐忑、動作詭異且頻頻張望，形跡十分可疑。員警憑藉敏銳直覺立即上前盤查，發現呂姓男子身上攜帶多張非本人的金融卡，且在其手中緊握的紙袋中驚見30萬大鈔，呂男情急便胡謅係正熱門的世足賽事賭資。
機智的員警察覺有異，進一步盤問下，呂男對於金融卡及提領的現金皆無法說清來源，當場識破呂男係詐騙車手。員警於現場查扣新台幣30萬元、5張來路不明之金融卡及1支用於與詐騙集團聯繫的手機，隨即將呂男帶返隊偵辦，全案依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，詐騙集團以「區域性分工」方式操控車手來回提款領現，藉此掩飾金流動向，所幸員警當時巡邏警覺性高、見微知著，剛好在呂姓犯嫌正好領完錢，準備從超商離開去回覆上游繳錢，警方成功在第一時間將其查獲，防止被害人財產進一步損失。
新北市保大隊大隊長黃建樺對於員警深夜落實巡邏勤務，主動敏銳察覺可疑不法，進而成功查獲現金高達30萬元的詐欺車手案件，表達高度肯定，並即時前往第二中隊頒獎，慰勉第一線員警辛勞。
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