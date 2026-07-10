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世足賽／姆巴佩進球前法國疑似手球未吹 摩洛哥主帥：球員因此停頓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國靠著下半場姆巴佩建功，以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥。 圖／法新社
法國靠著下半場姆巴佩建功，以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥。 圖／法新社

2026世足賽

2026世足賽8強淘汰賽首戰今天上演驚心動魄一戰，法國靠著下半場姆巴佩（Kylian Mbappe） 一射一傳建功，以2：0連續兩屆淘汰摩洛哥，不過賽後摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Wahbi）也透露，在姆巴佩那顆進球前法國明顯有手球嫌疑，導致摩洛哥許多球員因目擊手球而本能性地停下動作，最終因此遭到重擊，成為全場比賽的轉捩點。

身為今年非洲球隊最後希望的摩洛哥，今天在少了進攻箭頭賽巴里（Ismael Saibari）的情況下踢得極為艱苦，所幸守門員布努（Yassine Bounou）上半場神勇撲出姆巴佩的12碼罰球，才為球隊保住反撲希望。儘管下半場摩洛哥調整防守與控球節奏，可惜仍無力追回兩球差距，不僅連續兩屆遭到法國淘汰，也中止近期的34連不敗紀錄。

談到姆巴佩的第一顆進球，摩洛哥主帥沃阿比難掩無奈地指出，那源於一次球權歸屬不明的混亂爭搶，「那之前確實是一次手球，有些球員停下來，是因為他們看到了手球。我不知道裁判該不該吹罰，我真的不清楚，但隨後姆巴佩就利用個人能力完成了進球。」他坦言，這致命的停頓讓球隊陷入被動，雖然最後時刻竭盡全力，仍無法打破僵局。

具有法國、摩洛哥雙重國籍的摩洛哥18歲小將布阿迪（Ayyoub Bouaddi）賽後也難掩沮喪表示，「我們感到悲傷、失望與沮喪，因為我們想贏、想走得更遠。但踏上球場，我為代表摩洛哥付出了一切，我也為代表這個國家感到非常自豪。」

沃阿比隨後強調，這場敗仗不會擊倒他們，這批年輕球員實力堅強，只要繼續厚植人才儲備並打好足球基礎，這支驚豔世界的非洲雄獅，未來將會無比光明，「必須承認我們對陣了一支非常強勁的球隊，上半場吃了很多苦頭，也因為布努的表現保住希望。我們將會繼續保持信心，不會讓自己被擊倒。」

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