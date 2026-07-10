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世足賽／與摩洛哥球迷在巴黎和平相處 法國人：我們展現良好素養

中央社／ 巴黎9日專電
法國球迷。 歐新社
法國球迷。 歐新社

2026世足賽

「高盧雄雞」法國今晚在世界盃足球賽擊敗「北非雄獅」摩洛哥晉級4強，巴黎球迷深信金盃在望。在街頭，播映賽事的小酒館和咖啡館熱鬧沸騰，但兩國支持者和平共賞賽事。

巴黎有為數不少的摩洛哥裔居民，因此這場比賽備受關注，小酒館和咖啡館的露天座位特別獲准開放到凌晨2時。巴黎警署事先警告，可能出現一些騷動和糾紛，已增加部署無人機、警察和維安人員隨時因應。

比賽開始前，巴黎街頭已有許多人身穿球衣與朋友相聚，準備找地方喝酒看球。商家紛紛把電視機架在顯眼之處，方便消費者在露天座位觀賞。實際走在街頭，聚集在酒館或站在人行道上觀看電視的人很多，氣氛熱鬧，但很平和，穿摩洛哥球衣和法國球衣的人也能相鄰而坐。

摩洛哥在2022年卡達世界盃一路過關斬將，卻在4強賽輸給法國。今年摩洛哥拿到相似劇本，前5場比賽戰績4勝1和，又在8強賽以0比2敗北，被法國阻斷前路。

巴黎人艾諾克（Henoch）是英格蘭超級足球聯賽的曼徹斯特聯足球俱樂部（Manchester United F.C.）球迷。他在球賽補水時間短暫接受中央社記者訪問時說，足球是一種熱情，也是一種文化，雖然大家相互競技，但同時也因此聚在一起，維持和諧與尊重。

他表示：「就像世界盃，來自不同國家、不同背景的人齊聚一堂，共度一段美好的時光，儘管世界上存在一些地緣政治問題，我們還是可以展現良好素養。」法國不負眾望贏得比賽，艾諾克以「美好、雄心勃勃、激勵人心」來形容今晚；他認為今年法國隊成員年齡相近、默契絕佳且實力強大，有很大機會贏得金盃。

來自摩洛哥的遊客亞斯敏（Yasmin）在巴黎一家運動酒吧門口等著入場時坦言，她平時不看足球，但基於對國家的支持，會看每4年一次的世界盃。亞斯敏認為：「足球的意義不在運動本身，而是一股把社會凝聚起來、互相支持的力量。」她原本有點擔心這場特別受到矚目的比賽會走向對立、瘋狂，但實際上到處都很友善。

比賽結束後，托卡德洛廣場（Trocadéro）仍有警員待命，但並無緊張氣氛。費加洛報（Le Figaro）報導，香榭麗舍大道和巴士底廣場（Place de la Bastille）有零星球迷聚集慶祝，氣氛平和歡樂。法國將於台灣時間15日凌晨踢準決賽，對手將是西班牙和比利時11日凌晨對戰之後的勝隊。

世界盃 摩洛哥 法國 世足戰報 2026美加墨世足

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