世足賽／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

「高盧雄雞」法國今天在世足賽首場8強賽面對「北非鐵騎」摩洛哥，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）也再度展現個人價值，在上半場錯失12碼罰球的情況下，仍在第60分鐘率先攻破摩洛哥球門，踢進個人本屆賽事第8顆、世足賽生涯第20顆進球，儘管隨後他因腳踝被撞傷遭換下場，但在球隊取得4強門票後他也直言傷勢並無大礙。

姆巴佩今年世足賽再度展現世界頂尖前鋒的實力，在8強賽開踢前個人已踢進7球，僅次於阿根廷梅西的8球，生涯累積19顆進球，也僅少梅西2球。而今天上半場第25分鐘，姆巴佩就因為在禁區遭到對手絆倒取得12碼罰球機會，但卻遭到摩洛哥門神布努（Yassine Bounou）撲下。

但第60分鐘姆巴佩則是在左路接球後直接起腳射門，球以刁鑽球路越過摩洛哥後衛與布努後破門，6分鐘後他又助攻給隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）進球，讓他成為世足賽自1966年採計詳細數據以來，史上第4位達成同場罰丟12碼球後「傳射」建功的球員，前一位達成者正是本屆的梅西（Lionel Messi），更是史上首位連3屆世足賽淘汰賽都至少踢進3球的球員。

儘管隨後姆巴佩遭撞倒後一度出現腳踝不適的狀況，並立刻被法國主帥德尚（Didier Deschamps）換下場，但賽後他也透露傷勢無大礙，「我的腳踝被撞了一下，但沒有什麼問題。會被換下場是因為馬塔特（Jean-Philippe Mateta）比我更適合在比賽最後階段登場，他甚至差點進球，這很不錯。」

對於連續3屆率隊挺進到4強，姆巴佩也強調還不能因此放鬆，「進球什麼的就先放一邊，我們還不能鬆懈，路還很長，接下來的比賽將會更艱難，我們會把握時間好好恢復。」法國將在4強賽遭遇西班牙與比利時之戰的勝方。

至於法國主帥德尚（Didier Deschamps）也成為史上第2位連續3屆率領球隊晉級到4強賽的總教練，賽後他說：「連續三屆晉級很棒，這聽起來合乎邏輯也是水到渠成，但要真的做到很困難。今天我們又邁進了一階，再次來到四強舞台，我已經能感受到來自法國國內的熱情支持。」