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世足賽／英格蘭寬沙紅牌禁賽沒暫緩還追加處分 主帥怒轟FIFA沒標準

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
英格蘭球員寬沙。 法新社
英格蘭球員寬沙。 法新社

2026世足賽

「三獅軍團」英格蘭雖然在世足賽16強賽以3：2驚險擊敗墨西哥、挺進8強，但陣中後防新星寬沙（Jarell Quansah）在該本比賽吞下紅牌後，今天也遭到國際足總（FIFA）追加處分將禁賽2場，讓英格蘭後防戰力拉響警報。  

寬沙在16強賽第54分鐘因為對墨西哥後衛蓋亞多（Jesus Gallardo）祭出高空鏟球，經過VAR檢視後遭到紅牌驅逐出場，不僅留給英格蘭長達36分鐘少打1人的苦戰，還面臨8強賽無法出賽的狀況。

在日前英國政界人史公開向FIFA喊話，希望他們能夠比照美國巴洛根（Folarin Balogun）暫緩禁賽處分後，今天國際足總不但沒有暫緩寬沙的禁賽令，還追加處分，讓寬沙面臨兩場禁賽，這意味著他不僅無緣在邁阿密與挪威的8強關賽登場，若是英格蘭順利過關，他也將在準決賽中作壁上觀，對三獅軍團的後防調度無疑是雪上加霜。

面對FIFA的追加禁賽處分，英格蘭總教練圖赫爾在今天受訪時也忍不住重砲轟擊FIFA的雙標做法，他說：「這條線到底該畫在哪裡？如果黃牌不是黃牌、紅牌不是紅牌，那我們是不是也該上訴？這種先例一開，到底哪裡才是終點？」

英格蘭目前在右後衛位置面臨嚴重的「傷兵潮」，主力詹姆斯（Reece James）自分組賽對陣迦納受傷後至今仍在進行個人復健，能否在對挪威之戰復出仍是未知數。如今隨著寬沙禁賽，總教練圖赫爾勢必得再度展開「內線大風吹」，預計將由康薩（Ezri Konsa）扛起右路重任。

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