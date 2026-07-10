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世足賽／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
挪威隊哈蘭德。路透
挪威隊哈蘭德。路透

2026世足賽

2026世足賽即將在邁阿密迎來震撼人心的8強「英挪大戰」，首度率領挪威闖進世足8強的「神鋒」哈蘭德（Erling Haaland），在賽前記者會上大玩心理戰，不僅直言挪威的奪冠機率「依舊非常低」，更笑稱媒體應該把所有的施壓焦點，都放在奪冠熱門英格蘭身上。

本屆賽事哈蘭德狀態大勇，出賽5場就狂轟7球，是挪威能一路扮演「黑馬」過關斬將的頭號功臣。不過面對即將到來的關鍵戰役，這位頂級神鋒卻顯得相當放鬆，不斷向對手「戴高帽」。哈蘭德笑著說：「英格蘭絕對是奪冠熱門之一，你們（記者）應該把所有壓力都丟給那些英格蘭小夥子。」

對於出生於英國里茲且長期征戰英超的哈蘭德而言，這場對決無疑充滿特殊意義。他坦言，要在世界盃殿堂與許多聯賽隊友同場較勁，感覺非常奇妙。當被問及是否想送給英格蘭球迷一句他曾說過的「保持謙遜」時，他則幽默回應：「每個人都該保持謙遜，但他們（英格蘭）確實有本錢帶著自信爭取晉級。」

挪威本屆驚奇不斷，小組賽雖不敵法國，但淘汰賽接連擊敗象牙海岸與五屆冠軍巴西，其中16強對巴西一役，哈蘭德更上演「梅開二度」率隊締造歷史。哈蘭德直言，能擊敗巴西並在美國與英格蘭爭奪四強門票，對挪威來說如同夢境般不可思議，但球隊會帶著毫無包袱的心態全力應戰。

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