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世足賽／魔人太有魅力！加拿大總理提議「共享」哈蘭德 挪威總理幽默回絕「非賣品」

聯合新聞網／ 綜合報導
挪威巨星哈蘭德魅力延燒到加拿到。 法新社
挪威巨星哈蘭德魅力延燒到加拿到。 法新社

2026世足賽

世界盃持續火熱開踢，這股風潮不僅大眾瘋狂，連各國領導人都淪陷其中。近日北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會期間，加拿大總理卡尼（Mark Carney）就向挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）開玩笑，表示希望「共享」挪威巨星哈蘭德（Erling Haaland），結果遭對方以「非賣品」幽默回絕，引起全場大笑。

綜合外媒報導，北約峰會前一天加拿大、挪威與德國組成合作夥伴達成新潛艦合作計畫，峰會期間卡尼與斯托爾、德國總理默茨（Friedrich Merz）也進行會晤，希望未來能強化雙邊合作，不過在談及合作計畫時，卡尼聊到世界盃話題成為有趣插曲。

北大西洋公約組織領袖峰會期間，加拿大總理卡尼向挪威總理斯托爾表示希望「共享」哈蘭德，結果遭對方邊划船邊回應「非賣品」，引起全場大笑。 美聯社
北大西洋公約組織領袖峰會期間，加拿大總理卡尼向挪威總理斯托爾表示希望「共享」哈蘭德，結果遭對方邊划船邊回應「非賣品」，引起全場大笑。 美聯社

卡尼表示未來既然連軍事人員都能共享，那挪威能否也將在世界盃大放異彩的哈蘭德共享給加拿大，並在下屆世界盃率領加拿大，「如果願意把哈蘭德借給我們，我們會非常感激」，一說出這番話現場瞬間爆出笑聲，斯托爾則幽默以「維京划船」（Viking Row）動作回應：「他是非賣品！」

雖然加拿大沒能「借」來哈蘭德，但本屆世界盃仍創下新猷，作為地主隊他們拿下隊史首個積分、首場勝利及首場淘汰賽勝利，直到16強才輸給上屆挺進4強的摩洛哥；挪威方面則是狀態火熱，在哈蘭德的帶領下，這支時隔28年再進世界盃的隊伍一路殺到8強，並且即將迎戰強敵英格蘭，爭奪4強席次。

世足彩蛋 2026美加墨世足 挪威 Erling Haaland

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