世足賽／戰英格蘭前球員感冒？挪威教頭澄清報導誇大

挪威闖進8強締造隊史世界盃最佳紀錄，但8強賽出戰英格蘭前卻傳出多名球員感冒、身體不適狀況，教練索爾巴肯（Stale Solbakken）小組賽最終戰的賽後記者會也被拍到咳嗽，加深了隊員身體出狀況的說法，不過索爾巴肯表示報導太誇大，實際上只有一名球員感冒。

挪威16強賽爆冷淘汰5度冠軍巴西，迎戰8強前卻出現球員感冒的利空消息，但索爾巴肯澄清報導太誇張，只有幾位工作人員生病，球員也只有首戰缺席的拉爾森（Jorgen Strand Larsen）感冒，沒有新聞集體染病狀況。

「我們實際上只有拉爾森發燒過，不過期間也零星出現過一些咳嗽和嗓音沙啞的症狀。」索爾巴肯提到，畢竟受到空調、飛行、更衣室環境等種種因素，多少影響團隊狀況。

挪威當家球星哈蘭德（Erling Haaland）名字倒是從沒出現在感冒名單上，挪威國家隊醫療團隊也表示，這些傳言純粹是謠言，隊醫桑德（Ola Sand）告訴挪威媒體《Nettavisen》，全隊球員身體狀況良好。

「所有球員現在都很健康。」桑德表示，全隊已經朝夕相處6周，整體沒什麼狀況；當被問及英國報紙上關於疫情爆發的新聞，他回應說：「他們居然相信這些，真是太好了，我們完全掌控著局面。」