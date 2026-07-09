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世足賽／梅西勸架遭噴「Fxxk you」 埃及教練不滿吹判險爆肢體衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷埃及一戰陷吹判爭議，賽後更爆發衝突，梅西試圖勸架反遭對方教練怒噴「Fxxk you」。 法新社
阿根廷埃及一戰陷吹判爭議，賽後更爆發衝突，梅西試圖勸架反遭對方教練怒噴「Fxxk you」。 法新社

2026世足賽

阿根廷日前在世界盃8強以3：2擊敗埃及實現大逆轉成功晉級，不過卻因裁判執法讓賽事陷入爭議。而除了埃及足協向國際足總（FIFA）提出申訴外，社群更流出疑似阿根廷球王梅西（Lionel Messi）試圖勸架，卻反遭埃及教練爆粗口的畫面，引起關注。

本戰埃及在取得2：0絕對領先優勢的情況下，被阿根廷在最後連進3球大逆轉，原先被視為佳話的傳奇劇本卻出現爭議。比賽時間58分鐘先是前鋒齊科（Mostafa Zico）射門被沒收，後續傷停補時階段包含門將舒比耶（Mostafa Shobeir）、中場法特希（Hamdy Fathy）、主帥哈桑（Hossam Hassan）等都狂吃黃牌，助理教練薩凡（Saafan El-Sagheer）更是兩黃便紅牌直接遭驅逐出場，讓埃及全無法接受。

埃及教練不滿吹判，被主審賞了一張黃牌。 路透
埃及教練不滿吹判，被主審賞了一張黃牌。 路透

賽後社群出現一段影片再次引起外界關注，埃及教練團與球員和裁判持續抗議時梅西上前希望緩和氣氛，不料助理教練哈桑（Ibrahim Hassan）看到後更「來氣」，不僅對著梅西做出比賽被偷走的手勢，更疑似怒噴髒話「Fxxk you」並執意衝上前，好在最終被拉住才避免發生肢體衝突。

而埃及足協也正式向國際足總提出申訴，要求全面調查執法該場比賽的法籍主裁判萊蒂西耶（François Letexier）及裁判團隊。埃及足協指出比賽發生「極為嚴重的執法勘誤」與「雙重標準」，包括因VAR而取消的進球以及後續數次關鍵判決，因此要求展開調查。

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