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世足賽／黃牌申訴失敗 法國球星奧利塞8強賽再領一張就停賽

中央社／ 美國狐堡8日綜合外電報導
黃牌申訴失敗，法國球星奧利塞世界盃8強仍臨停賽風險。 法新社
黃牌申訴失敗，法國球星奧利塞世界盃8強仍臨停賽風險。 法新社

2026世足賽

世界盃法國隊總教練德尚今天表示，國際足球總會（FIFA）已駁回法國針對中場球員奧利塞在對巴拉圭的16強賽中領到黃牌所提出的申訴，讓奧利塞在8強賽仍面臨停賽風險。

法新社報導，奧利塞（Michael Olise）是本屆世界盃表現最亮眼的球員之一，他在法國與巴拉圭於費城（Philadelphia）舉行的16強賽最後幾分鐘，與巴拉圭球員加拉薩（Matias Galarza）發生衝突後，遭主裁判出示黃牌。

為法國與摩洛哥8強賽做最後準備時，德尚（DidierDeschamps）在狐堡（Foxborough）出席記者會表示：「黃牌判決沒有改變。我們今天早上收到國際足總通知，維持原判。」

從重播畫面可以看到，兩人幾乎沒有身體接觸。效力德甲拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的奧利塞只是將手指放到嘴前做出噤聲手勢，而加拉薩隨即倒地，聲稱自己臉部遭到擊中。

法國奧利塞對巴拉圭領到黃牌。 法新社
法國奧利塞對巴拉圭領到黃牌。 法新社

由於國際足總維持原判，奧利塞目前已有一張黃牌。若他在對摩洛哥的8強賽再度領牌，將因累積黃牌停賽，無法出戰可能對上西班牙或比利時的4強賽。

此外，法國的巴科拉（Bradley Barcola）及科內（Manu Kone）也因對巴拉圭一役領到黃牌，同樣面臨再領牌就停賽的風險。

德尚也談到因大腿受傷缺席16強賽的中場球員曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）傷勢。他說：「曹亞文尼情況好多了，但我無法透露更多。他今天或許會參與訓練，不過還要再觀察。其他球員都可以上場。」

談到本場比賽由阿根廷籍裁判泰利歐（FacundoTello）執法時，德尚拒絕將此事渲染成爭議。自2022年世界盃決賽阿根廷在PK大戰擊敗法國奪冠後，兩隊之間的競爭更加受到關注。

率領法國於2018年奪得世界盃冠軍的德尚，已宣布將在本屆世界盃結束後卸下執教14年的國家隊總教練職務。

因此，若法國在8強賽敗給摩洛哥，這場比賽將成為德尚執教法國隊的最後一役。這也是雙方繼2022年世界盃4強賽後再度交手，當年法國以2比0獲勝。

對此，德尚表示：「我完全沒有去想這件事。我和教練團現在唯一的目標，就是盡一切努力讓事情朝好的方向發展。我現在專注於摩洛哥隊，也專注於如何讓我們踢出最好的表現。」

世界盃 巴拉圭 摩洛哥 世足戰報 2026美加墨世足

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