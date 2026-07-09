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Yahoo 購物揭2026世足商機 電視銷量衝5成、挪威一哥哈蘭德登收藏卡王

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
挪威神鋒「哈蘭德」。 美聯社
挪威神鋒「哈蘭德」。 美聯社

2026世足賽

2026世界盃足球賽（FIFA）八強對戰賽程出爐，不只帶動球迷熱情，更推升沉浸式觀賽設備、熬夜美食，更延燒至國家隊球衣、聯名周邊等收藏商機，Yahoo購物統計週銷量成長五成，挪威神鋒「哈蘭德」登Yahoo拍賣熱搜，成新一代收藏卡王。

今年世足賽全面升級4K高畫質轉播與高規格音效，帶動Yahoo購物電視週銷量成長五成，客廳主流尺寸也由55吋升級至65吋，75至85吋超大螢幕因完美還原球場臨場感，成為成長最快規格。此外，投影機與音響也同步買氣增，萬元級短焦雷射投影機及支援杜比全景聲（Dolby Atmos）的Soundbar音響同步熱賣，家庭劇院音響品類年增逾2成。熬夜觀賽也推升夜食商機，洋芋片、肉乾、堅果及氣泡水等品類買氣提升，帶動整體宵夜零食業績成長2成。

Yahoo拍賣掀起另一波應援收藏熱潮，身兼「進球機器」與「迷因製造機」的挪威神鋒「哈蘭德」，賽事期間高速圈粉，搜尋量超越老牌天王阿根廷「梅西」及巴西「內馬爾」，成功榮登Yahoo拍賣六月最熱搜足球員！而球員卡收藏則由梅西與哈蘭德共同稱霸，搶下最熱銷「卡王」寶座，其中拍賣一張梅西新人卡，獲得全球權威鑑定機構BGS 9.5金標認證，近期更以突破10萬元成交。

世足周邊買氣升，「足球造型的樂高」衝上Yahoo拍賣熱搜，Yahoo購物中心上世足聯名服飾銷量在賽事開打後更激增8倍， 其中以設計感十足的「世界盃日本隊客場短袖球衣」最具人氣；SanDisk FIFA世界盃限定金色版隨身碟，也憑藉吸睛的金哨子造型成為話題商品。

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