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世足賽／8強前輕鬆一下 英格蘭總教練讓球員放風一天
英格蘭辛苦挺進8強，獲得了一天休假日，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）讓球員周二好好好休息，球員獲得允許可以離開下榻處，和家人、女友共享時光。
圖爾赫在球隊以3：2擊敗墨西哥後讓球員「放風」一天，且假期延續到晚上，許多成員都選擇和家人共進晚餐，接續回到訓練基地，星期三繼續投入訓練，準備台灣時間周日清晨和挪威的對決。
8強成績已追平英格蘭上屆紀錄，不過上一戰力退墨西哥被視為1966年奪冠後的最佳表現之一。消息人士透露，英格蘭在對陣墨西哥隊之前的最後一次訓練，主要以戰術演練為主，隨著賽事進入後半程，圖赫爾也愈發重視球員的體能狀態。
不只注重球員的體能，圖爾赫也十分重視球員的心理狀態，因此才有這次的「放風日」，緩解全隊迎戰挪威錢的緊張情緒。
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