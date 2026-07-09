世足賽／挪威備戰8強出大招！被噪音打擾火速換飯店、防英媒「偷窺」遮黑布

世足賽8強賽明日凌晨登場，為了讓球員保持最佳狀態，各隊使出渾身解數，近日爆冷擊敗巴西的挪威，就因原飯店周邊施工，導致噪音問題向國際足總（FIFA）投訴，最終在2.5小時內就火速搬家至邁阿密的濱海飯店。

挪威本屆世足賽來勢洶洶，16強斬下「五星巴西」後，接著要再次面對強敵英格蘭，不過在訓練外的生活品質出現意外干擾。據《太陽報》報導，球隊原下榻飯店位於勞德代爾堡，不只緊鄰公路還充斥施工中的建築工地，讓球員們受噪音影響，無法得到充分休息。

除此之外，該飯店的生活機能也有問題，原先挪威隊員想要去海灘散步，但距離最近的海灘在4公里之餘，還要穿越施工區，總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）則透露，這裡連一間足夠容納全隊開會、分析戰術的會議室都沒有 。最終僅入住一晚，包含哈蘭德（Erling Haaland）、鮑勃（Oscar Bobb）等球星就集體反映居住環境，影響備戰品質。

後勤團隊接獲反映馬上向國際足總提出投訴，並在2.5小時迅速搬家至邁阿密未公開的濱海飯店，挪威後勤經理達利（Truls Daelhie）受訪時表示，雖然不是更換飯店的好時機，但球員們已在美國出征6周，身心俱疲，絕對要讓他們有最高品質的休息。

達利也盛讚國際足總全額買單新飯店50間客房與維安費用的誠意，挪威足協則宣布，會自行吸收所有房間的額外升級差額。

挪威不只顧及休息，訓練方面為了防止英媒「偷窺」，將媒體中心通往場邊的大門關閉，並用黑色網布遮擋，在總教練索爾巴肯和隊長厄德高（Martin Odegaard）出席的記者會房間內，只要面向訓練場的窗戶，也都被黑色窗簾遮住，以確保閒雜人等看到重要的「訓練機密」。