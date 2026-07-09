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世足賽／內馬爾含淚告別巴西國家隊 傳考慮高掛球鞋等3選項

中央社／ 巴西利亞8日綜合外電報導
內馬爾在巴西於2026年世界盃16強出局後宣布這是最後一屆世足，外媒並指他正認真評估是否續踢、轉隊或直接退休。 法新社
內馬爾在巴西於2026年世界盃16強出局後宣布這是最後一屆世足，外媒並指他正認真評估是否續踢、轉隊或直接退休。 法新社

2026世足賽

巴西國家足球隊止步2026年世界盃16強，陣中球星內馬爾賽後跪地痛哭，證實這將是他最後一屆世足。最新報導指出，內馬爾未來去向出現意外轉折，他正認真考慮從足壇退休。

美國運動媒體Athlon Sports報導，巴西週末以1比2不敵挪威，在2026年世界盃16強賽遭淘汰出局。巴西最後一球是由明星前鋒內馬爾（Neymar）攻進，他在本屆世界盃僅出賽兩場。

內馬爾在那場比賽尾聲踢進一記12碼罰球，但當時巴西已無力回天，沒有時間扳平戰局。

巴西代表隊出局後，內馬爾證實2026年世界盃是他的最後一舞。內馬爾說：「我努力過，也嘗試過了。一切從這裡開始，也從這裡結束。現在，一切都結束了。」

許多球迷預期他將決定從巴西國家隊退休，但也有不少人質疑，他是否指的是結束整個職業生涯。巴西最新報導指出，內馬爾正在認真考慮高掛球鞋。

巴西媒體UOL Esporte報導，內馬爾不排除從足球界退休的可能性，在接下來幾天，他可能會對自己的職業生涯做出決定。

內馬爾目前與桑托斯隊（Santos FC）的合約將持續到今年底，但他現在正在休息並處於休假階段，之後才會回到球隊報到。

巴西媒體報導指出，對於他在足壇的未來，內馬爾正在考慮3個選項。其中一個是效力於桑托斯，直到他的合約結束。另一個選項是可能加盟其他俱樂部。

第3個選項是退休，且有傳言指出，內馬爾身邊的人士不排除他就此結束職業生涯的可能性。

許多人指出，內馬爾團隊對於他將退休的討論是認真的，因為他的父親最近才在社群媒體發文向他喊話，寫道：「阿內（Ney），我求你一件事：請繼續踢足球，拜託了。」

世足戰報 2026美加墨世足 Neymar

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