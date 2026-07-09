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世足賽／法國8強戰摩洛哥重演上屆4強 「高盧雄雞」迎最大考驗

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導
法國在世界盃8強率先對決摩洛哥，將在美國持續爭取晉級並挑戰隊史第3冠；雙方皆具強大攻擊與控球能力，勝者將進入4強。 法新社
法國在世界盃8強率先對決摩洛哥，將在美國持續爭取晉級並挑戰隊史第3冠；雙方皆具強大攻擊與控球能力，勝者將進入4強。 法新社

2026世足賽

法國將於10日展開挑戰隊史第3座大力神盃的最後征程，在星光熠熠的世界盃8強賽中率先迎戰摩洛哥，上演備受矚目的焦點對決。

法新社報導，近1個月精彩絕倫的賽事沖淡了外界對高昂票價及地緣政治影響的疑慮，史上規模最大、場次最多、後勤工作也最複雜的一屆世界盃，如今僅剩下8支球隊角逐冠軍。

法國憑藉強大攻擊火力成為本屆賽事迄今表現最亮眼的球隊之一。由於剩餘比賽皆在美國舉行，法國也將持續在美國尋求晉級。

不過，「高盧雄雞」至今最大的考驗即將來臨。他們將在波士頓近郊狐堡（Foxborough）的吉列體育場（Gillette Stadium）對陣非洲冠軍摩洛哥。

法國隊在本屆世界盃氣勢如虹，5場比賽共攻進14球，其中隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）就包辦7球，他同時也是角逐金靴獎的四大明星前鋒之一。

目前射手榜由阿根廷球星梅西（Lionel Messi）以8球領先，姆巴佩與挪威的哈蘭德（Erling Haaland）各進7球，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）則攻入6球。

10日的8強賽也是2022年卡達世界盃4強賽的重新對決，當時法國擊敗摩洛哥後晉級，最終在決賽與阿根廷激戰，並在PK大戰落敗屈居亞軍。

本屆摩洛哥順利闖過小組賽，隨後在32強淘汰荷蘭，又在16強擊敗共同主辦國加拿大。

在總教練瓦赫比（Mohamed Ouahbi）的帶領下，「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）兼具細膩技術、強悍體能與戰術素養。

法國主帥德尚（Didier Deschamps）8日受訪時稱讚摩洛哥是「頂級強隊」。

「我們4年前曾在4強賽碰過他們，他們也曾打進非洲國家盃（Africa Cup of Nations）決賽。他們是非常、非常優秀的球隊，也有許多出色球員，能走到這裡絕非偶然。這將是兩支擅長控球、進攻與進球隊伍的正面交鋒。」

本場勝隊將在4強賽迎戰11日於洛杉磯舉行、西班牙與比利時之戰的勝方。

歐洲冠軍西班牙本屆至今1球未失，16強賽淘汰由葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙後，也被看好能擊敗以4比1大勝地主美國的比利時。

摩洛哥 世界盃 法國 世足戰報 2026美加墨世足

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