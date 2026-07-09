世足賽／金靴爭奪四強爭雄 梅西8球已寫特別紀錄

美加墨世界盃最終8強出爐，金靴獎爭奪也漸趨白熱化，目前排行榜前4名球員的球隊都還沒被淘汰，其中阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）累積8球領先群雄，有機會挑戰單屆攻進兩位數的難得紀錄。

目前梅西以8球暫居領先，法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）和挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）同以7球並列第2，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）以6球排名第4，都是本屆金靴獎的熱門人選。

就近幾屆的成績來看，6球就已經是金靴等級。2006年和2010年都是5球就是單屆最多，2018年凱恩奪下金靴時就是6球，上屆姆巴佩則是以8球帶走金靴。

就連放眼世界盃歷史，僅有8位選手能夠單屆至少攻進8球，法國方丹（Just Fontaine）1958年的13顆進球仍難以撼動，1954年匈牙利傳奇柯奇什（Sandor Kocsis）單屆11球、1970年德國穆勒（Gerd Müller）攻進10球，再來是1950年巴西阿德米爾（Ademir de Menezes）和1966年葡萄牙尤西比奧（Eusébio）的9球，接續就是1930年阿根廷斯塔米爾（Guillermo Stabile）、2002年巴西羅納度（Ronaldo）、上屆姆巴佩和目前梅西的8球。

金靴熱門得主目前都在8強行列，不過英格蘭8強就要強碰挪威，代表凱恩和哈蘭德只有一人可以繼續世足旅程，比賽結果也可能攸關本屆金靴獎走向。