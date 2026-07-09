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世足賽／阿根廷裁判執法法摩大戰惹爭議 德尚：對手是摩洛哥而非裁判

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國球星姆巴佩、法國總教練德尚。 路透
法國球星姆巴佩、法國總教練德尚。 路透

2026世足賽

2026年世足賽即將迎來關鍵的8強賽，由「高盧雄雞」法國遭遇北非黑馬摩洛哥，重演上屆卡達世足四強對決戲碼。然而，此役國際足總（FIFA）指派阿根廷籍裁判泰歐（Facundo Tello）組成的裁判組負責執法，由於兩國自上屆決賽後足球恩怨不斷，也讓這項工作分配在賽前引發軒然大波。

對此，法國總教練德尚（Didier Deschamps）在賽前記者會上展現大將之風，極力淡化外界對裁判國籍的質疑。他老神在在的面對媒體提問，強調球隊完全信任賽事官方，「我們必須面對現實，我個人非常信任裁判。這場比賽我們的對手是摩洛哥，而不是裁判。」

隨後德尚更忍不住語帶諷刺地反擊外界對於裁判表現的過度放大，由於日前法國籍裁判勒泰西耶（Francois Letexier）在埃及與阿根廷的16強賽中遭到北非球隊強烈抨擊，德尚藉此幽默聲援法籍裁判，並向即將執法的泰歐喊話，「希望我們明天的裁判，能表現得和勒泰西耶先生一樣優秀。」  

摩洛哥隊總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）也淡化了裁判的影響，「關於明天比賽的裁判，我們指的是一位經驗豐富的裁判，這正是我們想要的，我們希望這種類型的比賽由經驗豐富的裁判執法，所以我們很放心。對陣法國的裁判不太愛輕易出牌，這可能會產生影響，但我不會質疑裁判的水平。」

除了裁判話題，法國日前針對前鋒奧利斯（Michael Olise）黃牌提出的申訴已遭FIFA駁回，若此役再領牌將面臨準決賽禁賽。不過中場核心楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）已投入訓練有望回歸，而近日陷入巴拉圭參議員種族歧視言論風波的明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），德尚也力挺其心態無比強大，全隊已全面專注於這場關鍵的4強門票爭奪戰。

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