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世足賽／八強出爐 瑞士PK戰險勝 下一戰對決阿根廷

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導

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世足賽十六強賽昨天劃下句點，最後一張八強門票由瑞士、哥倫比亞展開殊死戰，雙方在正規時間與延長賽都未破門，最終在殘酷的ＰＫ大戰中，瑞士克服一度射門失手危機，靠著門將柯貝爾神勇擋下關鍵一球，以及瓦爾加斯頂住壓力罰進致勝球，以四比三驚險過關，瑞士驚險闖進八強戰。

瑞士拿下隊史在世足賽ＰＫ大戰首勝，更是自一九五四年以來，暌違七十二年重返八強；隨著瑞士出線，本屆世足賽八強名單正式出爐，歐洲傳統豪強展現恐怖的宰制力，包括瑞士、法國、挪威、英格蘭、西班牙、比利時，一口氣攻占六席是一九九四年以來首見，將圍攻美洲代表阿根廷與非洲最後希望摩洛哥。

瑞士在十六強賽唯一的ＰＫ大戰獲勝，總教練雅金盛讚全隊展現不可思議的韌性與聰明才智，並將巨大讚譽歸功於門將柯貝爾，「我為所有人感到無比高興，包括球員、教職員和家鄉球迷，也要向柯貝爾致敬，他完成一場非常精彩的賽事」。

瑞士過去三度闖進世足賽八強，都未能繼續推進，接下來將在美國堪薩斯市正面迎戰衛冕軍阿根廷，面對球王梅西的終極考驗。瑞士隊長查卡坦言是極大挑戰，「這是一個巨大回報，進入八強對勝利的飢渴感只會更強烈，接下來我們將與史上最頂尖球員展開正面對決」。

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