聽新聞
0:00 / 0:00

煮茶論戰／八強半準決賽 新舊秩序正面對決

聯合報／ 趙榮瑞／日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問

2026世足賽

世足賽八強名單正式出爐，邁入半準決賽，賽事將全面聚焦於「新舊秩序」的正面對決，無論是梅西、姆巴佩的傳承輝煌，或是哈蘭德、貝林漢等新生代巨星的強勢奪權，都將在單敗淘汰的殘酷舞台上被無限放大。

首先法國與摩洛哥的矛盾之戰，陣容領先的法國靠著姆巴佩、奧利賽與登貝萊組成攻擊三角，火力足以撕裂防線，預估七成八的晉級率居各隊之冠；摩洛哥雖連兩屆殺進八強且防反極具韌性，但替補深度存在明顯差距，恐陷苦戰。

西班牙對決比利時的傳統大戰，傳控成熟的「鬥牛士軍團」前五戰一球未失，強悍防守是力抗強敵最大本錢，看好七成五勝率進四強；比利時雖鋒線強勁，但德布勞內等核心老化導致後半程體能下滑，面對高密度傳控恐居下風。

英格蘭與挪威的新星碰撞，「三獅軍團」陣容均衡、經驗豐富，即便少打一人仍展現堅韌，勝率可望達六成五；但最大黑馬挪威不容小覷，神鋒哈蘭德四戰狂轟七球爆發力十足，唯戰術單一且中後場控制力不足，想撼動豪門仍需更多穩定性。

最後一組阿根廷迎戰瑞士，藍白軍團核心梅西五戰攻進八球，展現逆轉韌性並坐擁七成五勝算；然而阿根廷防線漏洞明顯，如何破解防守嚴明、點球心理素質極佳的瑞士鐵桶陣，將是梅西能否挺進四強的關鍵鑰匙。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

煮茶論戰／傳統強隊搶8強門票 藏黑馬變數

世足賽／哥倫比亞驚險出線16強決戰燃戰火 8大對戰組合全面解析

世界盃／16強集結 歐洲奪7席 德荷澳爆冷出局

世足賽／8強對戰賽程出爐！法國強碰「北非雄獅」 阿根廷拚衛冕壓軸迎戰瑞士

相關新聞

世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷差點爆出大冷門，昨天十六強賽對埃及陷入◯比二劣勢，比賽尾聲十三分鐘攻進三球上演史詩級逆轉，以三比二晉級驚險八強，不只當家球星「獅王」梅西落淚，教頭斯卡洛尼和許多隊友也紅了眼眶。

廣角鏡／世足賽阿根廷逆轉埃及闖八強 梅西激動落淚

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷，昨天在十六強賽遭遇埃及強烈挑戰，前七十八分鐘陷入○比二絕對劣勢，靠著當家球星「獅王」梅西先送助攻、再攻進追平球，傷停補時階段費南德斯頭錘建功，驚險以三比二逆轉搶下八強門票。

世足賽／八強出爐 瑞士PK戰險勝 下一戰對決阿根廷

世足賽十六強賽昨天劃下句點，最後一張八強門票由瑞士、哥倫比亞展開殊死戰，雙方在正規時間與延長賽都未破門，最終在殘酷的ＰＫ大戰中，瑞士克服一度射門失手危機，靠著門將柯貝爾神勇擋下關鍵一球，以及瓦爾加斯頂住壓力罰進致勝球，以四比三驚險過關，瑞士驚險闖進八強戰。

煮茶論戰／八強半準決賽 新舊秩序正面對決

世足賽八強名單正式出爐，邁入半準決賽，賽事將全面聚焦於「新舊秩序」的正面對決，無論是梅西、姆巴佩的傳承輝煌，或是哈蘭德、貝林漢等新生代巨星的強勢奪權，都將在單敗淘汰的殘酷舞台上被無限放大。

世足賽／埃及教練怒斥不公 「裁判就是想讓梅西晉級」

埃及在一九三四年成為首支參加世界盃足球賽的非洲球隊，昨天差點創造奇蹟，但埃及以二比◯一路領先阿根廷，卻在比賽尾聲連失三球，賽後全隊難掩落寞。總教練哈桑、攻進第二球的齊科都怒批裁判不公，埃及足球協會主席里達更宣布向國際足球總會（ＦＩＦＡ）申訴，要求對法國籍主裁判萊蒂西耶展開調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。