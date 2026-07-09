煮茶論戰／八強半準決賽 新舊秩序正面對決

世足賽八強名單正式出爐，邁入半準決賽，賽事將全面聚焦於「新舊秩序」的正面對決，無論是梅西、姆巴佩的傳承輝煌，或是哈蘭德、貝林漢等新生代巨星的強勢奪權，都將在單敗淘汰的殘酷舞台上被無限放大。

首先法國與摩洛哥的矛盾之戰，陣容領先的法國靠著姆巴佩、奧利賽與登貝萊組成攻擊三角，火力足以撕裂防線，預估七成八的晉級率居各隊之冠；摩洛哥雖連兩屆殺進八強且防反極具韌性，但替補深度存在明顯差距，恐陷苦戰。

西班牙對決比利時的傳統大戰，傳控成熟的「鬥牛士軍團」前五戰一球未失，強悍防守是力抗強敵最大本錢，看好七成五勝率進四強；比利時雖鋒線強勁，但德布勞內等核心老化導致後半程體能下滑，面對高密度傳控恐居下風。

英格蘭與挪威的新星碰撞，「三獅軍團」陣容均衡、經驗豐富，即便少打一人仍展現堅韌，勝率可望達六成五；但最大黑馬挪威不容小覷，神鋒哈蘭德四戰狂轟七球爆發力十足，唯戰術單一且中後場控制力不足，想撼動豪門仍需更多穩定性。

最後一組阿根廷迎戰瑞士，藍白軍團核心梅西五戰攻進八球，展現逆轉韌性並坐擁七成五勝算；然而阿根廷防線漏洞明顯，如何破解防守嚴明、點球心理素質極佳的瑞士鐵桶陣，將是梅西能否挺進四強的關鍵鑰匙。