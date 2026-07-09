世足賽／埃及教練怒斥不公 「裁判就是想讓梅西晉級」

埃及在一九三四年成為首支參加世界盃足球賽的非洲球隊，昨天差點創造奇蹟，但埃及以二比◯一路領先阿根廷，卻在比賽尾聲連失三球，賽後全隊難掩落寞。總教練哈桑、攻進第二球的齊科都怒批裁判不公，埃及足球協會主席里達更宣布向國際足球總會（ＦＩＦＡ）申訴，要求對法國籍主裁判萊蒂西耶展開調查。

埃及上半場率先進球，下半場第五十八分鐘把握防守反擊機會，但齊科進球經影像輔助裁判（ＶＡＲ）檢視後取消進球；他在第六十七分鐘雖再度破網，但阿根廷從七十九分鐘開始，短短十三分鐘內攻進三球，戲劇性逆轉帶走八強門票。

阿根廷攻進致勝球前，埃及球員強烈抗議對方有犯規嫌疑，但萊蒂西耶和ＶＡＲ團隊完全沒有回應，哈桑怒斥，沒看到尊重與公平競爭，埃及表現比衛冕軍更好，卻被其他因素左右，他痛批裁判就是想讓阿根廷晉級，「也許他們就是想看梅西繼續走下去」。

哈桑說，這場比賽不公，阿根廷贏得毫無道理，「我再也不會看世界盃了。」齊科說，「裁判對我們太不公平了，大家都看得出來」。埃及無法接受輸球結果。