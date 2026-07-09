聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
世界盃足球賽衛冕軍阿根廷，昨天在十六強賽遭遇埃及強烈挑戰，前七十八分鐘陷入○比二絕對劣勢，靠著當家球星「獅王」梅西先送助攻、再攻進追平球，傷停補時階段費南德斯頭錘建功，驚險以三比二逆轉搶下八強門票。梅西賽後激動落淚。法新社
世界盃足球賽衛冕軍阿根廷，昨天在十六強賽遭遇埃及強烈挑戰，前七十八分鐘陷入○比二絕對劣勢，靠著當家球星「獅王」梅西先送助攻、再攻進追平球，傷停補時階段費南德斯頭錘建功，驚險以三比二逆轉搶下八強門票。梅西賽後激動落淚。法新社

2026世足賽

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷差點爆出大冷門，昨天十六強賽對埃及陷入◯比二劣勢，比賽尾聲十三分鐘攻進三球上演史詩級逆轉，以三比二晉級驚險八強，不只當家球星「獅王」梅西落淚，教頭斯卡洛尼和許多隊友也紅了眼眶。

阿根廷握有近期對戰非洲球隊八連勝完美戰績，昨天卻陷入苦戰，上半場被埃及攻進第一球，梅西第廿一分鐘有機會扳平的十二碼罰球又被埃及門將舒比耶撲下，氣勢完全倒向對方；下半場埃及再反擊，齊科第五十八分鐘進球雖經ＶＡＲ（影像輔助裁判）檢視，被判定先犯規無效，但他第六十七分鐘再度勁射破網，讓埃及取得二比◯優勢。

阿根廷驚險闖進八強，重量級球星梅西被隊友拋到空中慶祝。歐新社
阿根廷驚險闖進八強，重量級球星梅西被隊友拋到空中慶祝。歐新社

陷入絕境的阿根廷，比賽尾聲上演瘋狂逆轉，梅西第七十九分鐘助攻羅梅洛頭錘破網，四分鐘後自己左腳勁射破門，傷停補時第一分鐘費南德斯再頭錘攻進致勝球，阿根廷死裡逃生晉級八強。

比賽哨音響起後，第六度出征世界盃的梅西落下男兒淚，坦言下半場進球後如釋重負，「我當時非常生氣，因為罰球未進，覺得在關鍵時刻辜負球隊。」

梅西在本屆賽事已踢進八球，金靴獎爭奪戰獨居領先，領先法國巨星姆巴佩、挪威「進攻機器」哈蘭德一球，世界盃連續九場進球、淘汰賽連六場進球、史上累積廿一球，都是世界盃新紀錄。

卅九歲的梅西第六度出征世界盃也是「最後一舞」，隊友昨天賽後將他拋到空中慶祝，阿爾瓦雷斯更直接以「傳奇」稱呼球隊精神領袖，讚他是世界最佳足球員。

世界盃從一九六二年巴西完成衛冕後，再也沒有球隊能寫下連霸，阿根廷從「冠軍魔咒」死裡逃生，只差三場完成衛冕任務，接下來八強賽對決瑞士，如果順利過關，將和挪威、英格蘭之戰的勝隊爭奪冠軍戰門票。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足 埃及 梅西 阿根廷 姆巴佩

延伸閱讀

世足賽／阿根廷續命…差點變戰犯 梅西哭了

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世足賽／梅西拯救阿根廷 隊友讚「世界最佳球員」

世足賽／哈蘭德獨進2球踢垮巴西 進球數追上梅西

相關新聞

世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷差點爆出大冷門，昨天十六強賽對埃及陷入◯比二劣勢，比賽尾聲十三分鐘攻進三球上演史詩級逆轉，以三比二晉級驚險八強，不只當家球星「獅王」梅西落淚，教頭斯卡洛尼和許多隊友也紅了眼眶。

廣角鏡／世足賽阿根廷逆轉埃及闖八強 梅西激動落淚

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷，昨天在十六強賽遭遇埃及強烈挑戰，前七十八分鐘陷入○比二絕對劣勢，靠著當家球星「獅王」梅西先送助攻、再攻進追平球，傷停補時階段費南德斯頭錘建功，驚險以三比二逆轉搶下八強門票。

世足賽／八強出爐 瑞士PK戰險勝 下一戰對決阿根廷

世足賽十六強賽昨天劃下句點，最後一張八強門票由瑞士、哥倫比亞展開殊死戰，雙方在正規時間與延長賽都未破門，最終在殘酷的ＰＫ大戰中，瑞士克服一度射門失手危機，靠著門將柯貝爾神勇擋下關鍵一球，以及瓦爾加斯頂住壓力罰進致勝球，以四比三驚險過關，瑞士驚險闖進八強戰。

煮茶論戰／八強半準決賽 新舊秩序正面對決

世足賽八強名單正式出爐，邁入半準決賽，賽事將全面聚焦於「新舊秩序」的正面對決，無論是梅西、姆巴佩的傳承輝煌，或是哈蘭德、貝林漢等新生代巨星的強勢奪權，都將在單敗淘汰的殘酷舞台上被無限放大。

世足賽／埃及教練怒斥不公 「裁判就是想讓梅西晉級」

埃及在一九三四年成為首支參加世界盃足球賽的非洲球隊，昨天差點創造奇蹟，但埃及以二比◯一路領先阿根廷，卻在比賽尾聲連失三球，賽後全隊難掩落寞。總教練哈桑、攻進第二球的齊科都怒批裁判不公，埃及足球協會主席里達更宣布向國際足球總會（ＦＩＦＡ）申訴，要求對法國籍主裁判萊蒂西耶展開調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。