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世足賽／驚險逆轉！對埃及落後兩球起死回生 阿根廷晉級8強梅西哭了
世界盃足球賽衛冕軍阿根廷差點爆出大冷門，昨天十六強賽對埃及陷入◯比二劣勢，比賽尾聲十三分鐘攻進三球上演史詩級逆轉，以三比二晉級驚險八強，不只當家球星「獅王」梅西落淚，教頭斯卡洛尼和許多隊友也紅了眼眶。
阿根廷握有近期對戰非洲球隊八連勝完美戰績，昨天卻陷入苦戰，上半場被埃及攻進第一球，梅西第廿一分鐘有機會扳平的十二碼罰球又被埃及門將舒比耶撲下，氣勢完全倒向對方；下半場埃及再反擊，齊科第五十八分鐘進球雖經ＶＡＲ（影像輔助裁判）檢視，被判定先犯規無效，但他第六十七分鐘再度勁射破網，讓埃及取得二比◯優勢。
陷入絕境的阿根廷，比賽尾聲上演瘋狂逆轉，梅西第七十九分鐘助攻羅梅洛頭錘破網，四分鐘後自己左腳勁射破門，傷停補時第一分鐘費南德斯再頭錘攻進致勝球，阿根廷死裡逃生晉級八強。
比賽哨音響起後，第六度出征世界盃的梅西落下男兒淚，坦言下半場進球後如釋重負，「我當時非常生氣，因為罰球未進，覺得在關鍵時刻辜負球隊。」
梅西在本屆賽事已踢進八球，金靴獎爭奪戰獨居領先，領先法國巨星姆巴佩、挪威「進攻機器」哈蘭德一球，世界盃連續九場進球、淘汰賽連六場進球、史上累積廿一球，都是世界盃新紀錄。
卅九歲的梅西第六度出征世界盃也是「最後一舞」，隊友昨天賽後將他拋到空中慶祝，阿爾瓦雷斯更直接以「傳奇」稱呼球隊精神領袖，讚他是世界最佳足球員。
世界盃從一九六二年巴西完成衛冕後，再也沒有球隊能寫下連霸，阿根廷從「冠軍魔咒」死裡逃生，只差三場完成衛冕任務，接下來八強賽對決瑞士，如果順利過關，將和挪威、英格蘭之戰的勝隊爭奪冠軍戰門票。
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