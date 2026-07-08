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世足賽／比利時粉色球衣搶眼 設計源於超現實主義畫作

中央社／ 巴黎8日專電
比利時客場球衣。 路透
比利時客場球衣。 路透

2026世足賽

比利時在2026年世界盃足球賽穿著的客場球衣以淺藍與粉紅做出罕見搭配，在綠茵球場上相當顯眼。這款球衣以超現實主義畫家馬格利特畫作為設計靈感，被稱為「馬格利特球衣」。

比利時的主場球衣是符合其暱稱「紅魔鬼」形象的紅色，客場球衣則是淺藍、粉紅和白色交雜，球衣內側後領口處寫有「這不是球衣」（Ceci n’est pas unmaillot）字樣。

比利時皇家足球協會（RBFA）和運動用品品牌Adidas今年3月發表這款球衣，其設計是向比利時畫家馬格利特（René Magritte）畫作「形象的背叛」（LaTrahison des images）及「空間之聲」（La Voix desairs）致敬。

「形象的背叛」呈現一支煙斗，但下方一行字寫著「這不是煙斗」（Ceci n’est pas une pipe）。

根據比利時皇家足球協會網站說明，淺藍、粉紅和白色呼應馬格利特常使用的視覺語言，球衣上的圓形圖案象徵足球。

在本屆世界盃賽事，比利時這款球衣於本月1日對戰塞內加爾時首次亮相。

比利時媒體SoSoir報導，這款球衣評價不一。有人中意它泡泡糖般的柔和色調，例如比利時球員麥尼爾（Thomas Meunier）接受「最新消息報」（Het LaatsteNieuws）訪問時說：「這件球衣充滿藝術感，我很喜歡。與眾不同很重要。我們的經典球衣當然也很好看，但這款真的很特別。」

但也有人持相反看法，例如英國「觀察家報」（The Observer）將這款球衣比擬為「兒童睡衣」。

RTL等媒體報導，由於國際足球總會（FIFA）規定不得在賽事期間的正式服裝設備上展示或提到第3方品牌、事件或標誌，除非是屬於官方贊助商，因此不准「這不是煙斗」這行字出現在比利時球衣上。

歐洲第一電台（Europe 1）提到，2022年世界盃也曾發生類似案例，當時比利時隊一款上衣融入「明日世界電子音樂節」（Tomorrowland）視覺設計，印有LOVE（愛）字樣，也被要求不得展示。

比利時球員所穿的正式球衣將「這不是煙斗」藏在內側後領口處，從外觀看不到；但在市面販售的球迷版球衣，則印在顯眼的外側後領口處。

在Adidas法國及比利時官方網站上，目前兩種客場球衣都已缺貨，售價分別為150歐元（約新台幣5490元）和100歐元。

比利時下一場比賽將於台灣時間11日凌晨對上西班牙，爭奪4強門票。

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