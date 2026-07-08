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世足賽／梅西、C 羅、哈蘭德居Yahoo運動熱搜球星前三 維德角成最受關注國家

聯合新聞網／ 綜合報導
Yahoo運動梅西(右)成為熱搜球員，維德角(左，門將沃齊尼亞)成最受關注國家。 歐新社
Yahoo運動梅西(右)成為熱搜球員，維德角(左，門將沃齊尼亞)成最受關注國家。 歐新社

2026世足賽

2026全球足球盛會8強對戰組合全數出爐。Yahoo運動觀察近期平台足球比賽相關熱搜關鍵字1發現，首次參賽便一路闖進32強的黑馬「維德角」，憑藉其亮眼表現掀起熱議，成為目前最受網友關注的國家，搜尋熱度甚至超越阿根廷、葡萄牙、法國及西班牙等傳統勁旅。球星方面，「梅西」、「C 羅」及「哈蘭德」穩居熱門搜尋前三，精彩球技持續吸引球迷高關注。此外，「帽子戲法」、「越位」及「足球規則」等足球知識，也成網友觀賽必備重點。

隨著足球賽事進入8強關鍵戰役，Yahoo運動作為台灣領先的運動資訊平台2，持續透過賽事專題報導整合最新賽程、即時比分、焦點新聞、戰況更新、精彩影音及賽後解析等，隨時掌握盛會的最新動態。同時，Yahoo運動以足球賽中，最扣人心弦的十二碼PK戰為靈感，運用 AI 製作「PK吧！魔王」互動遊戲，讓球迷化身足球勇士與足球魔王對決，讓球迷在閱讀賽事內容之餘，也能體驗臨門一腳決勝負的刺激感，打造更豐富的互動觀賽體驗。

隨著賽事邁入最後衝刺階段，每場比賽都將牽動晉級與奪冠情勢。Yahoo運動將持續透過即時新聞與深度報導，陪伴球迷掌握每一場關鍵對決，一同迎接冠軍誕生。

全球足球盛會進入關鍵時刻！Yahoo運動邀球迷一起「PK 吧！魔王」。 Yahoo提供
全球足球盛會進入關鍵時刻！Yahoo運動邀球迷一起「PK 吧！魔王」。 Yahoo提供

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