世足賽／梅西衛冕路受惠賽程？阿根廷對手平均世界排名8強最低

2026年世界盃16強賽今天全部落幕，阿根廷靠著梅西（Lionel Messi）1射1傳，克服兩球落後劣勢，以3：2逆轉擊敗埃及，驚險挺進8強。不過，根據外媒統計，阿根廷本屆世界盃一路走來的賽程難度，是8強球隊中最低。

外媒《MisterChip》以世界盃開賽前的FIFA世界排名為依據，統計各隊從小組賽至8強所遭遇的6個對手（含8強對手）平均排名為38.3，是8支晉級球隊中最低，代表賽程相對最輕鬆。

根據統計，世界排名第2的阿根廷，本屆世界盃依序面對阿爾及利亞（28）、奧地利（24）、約旦（63）、維德角（67）、埃及（29）。

如今阿根廷將在8強迎戰世界排名第19的瑞士，也是唯一擠進世界排名前20名的球隊。阿根廷能否延續逆轉氣勢、朝衛冕目標邁進，也將成為外界關注焦點。