世足賽／8強賽前挪威出現感冒潮！ 總教練怪罪空調、飛機惹禍

2026年世界盃8強賽將於台灣時間7月12日凌晨5點登場，「維京軍團」挪威將迎戰「三獅軍團」英格蘭。不過，挪威賽前卻傳出隊內出現感冒症狀，總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）透露，球隊有多名球員及工作人員出現咳嗽、喉嚨沙啞等情況，而頻繁搭機與長途移動，可能是造成身體不適的原因之一。

根據挪威媒體《Dagbladet》報導，效力水晶宮的前鋒拉森（Jørgen Strand Larsen）曾因發燒缺席小組賽首戰，後衛佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）也因感染病毒，缺席16強以2：1擊敗巴西的比賽。

事實上，就連總教練索爾巴肯日前在小組賽第三輪對陣法國賽後的記者會上，也曾被目擊劇烈咳嗽，引發外界關注，不過索爾巴肯表示，目前情況已逐漸改善。

「確實有幾名球員身體不太舒服，但狀況正在好轉。在世界盃期間遇到這種情況並不理想，不過我們正在妥善處理。」

索爾巴肯進一步表示，「真正發燒的只有拉森，但隊內不少人都有些咳嗽、喉嚨沙啞。空調、搭飛機、更衣室環境等因素，加上我們整個代表團超過50人，如果完全沒有人生病，反而才奇怪。」

談到佩德森的狀況，索爾巴肯說明，「他沒有發燒，也有參與訓練，但感覺身體跟不上節奏。隊醫早上檢查時還沒問題，不過之後症狀變得比較明顯。」

「我不是醫生，但我認為這和他年紀還輕有關。他原本認為自己只是里爾森（Julian Ryerson）的替補，結果這次世界盃踢了兩場，而且表現非常好，短時間內承受太多刺激，無論心理還是身體，都有點負荷不了。」

然而，索爾巴肯仍希望佩德森能趕上8強戰，若無法出賽，將由里爾森繼續扛起防線重任。

此外，挪威16強以2：1淘汰5屆世界冠軍巴西後，索爾巴肯也難得讓球員與教練團放假一晚。

「我讓教練團自己去慶祝，但我真的太累了，只回房間重新看比賽、回了幾則訊息，幾乎沒睡。不過隔天醒來感覺非常棒。」索爾巴肯笑說。

索爾巴肯也提到，球隊接下來將仔細研究英格蘭，「我們會好好分析英格蘭，之前也看過他們的比賽。他們是一支非常強大的球隊，希望這會是一場勢均力敵、競爭激烈的比賽。」

目前挪威王牌射手「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）已在本屆世界盃攻進7球，高居射手榜第二；英格蘭則由攻進6球的隊長凱恩（Harry Kane）領軍。兩隊都希望在8強前讓主力恢復最佳狀態，力拚搶下4強門票。