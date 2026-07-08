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世足賽／質疑川普介入禁賽關說 歐洲議員怒批FIFA要求徹查主席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（右）手舉埃及國旗。 法國新聞社
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（右）手舉埃及國旗。 法國新聞社

2026世足賽

世足賽賽場外掀起政治干預風暴，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前因暫緩美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽令，遭質疑是受到美國總統川普（Donald Trump）施壓。對此，數十名歐洲議會議員正串聯發起調查，痛批FIFA此舉破壞運動公平性，「簡直是向川普政府低頭」。

現年25歲的美國前鋒巴洛根，在32強對陣波赫的比賽中領到紅牌，依規定隔場必須禁賽一場。然而，在川普親自致電英凡提諾「關切」後，FIFA紀律委員會竟在賽前破天荒急轉彎暫緩禁賽令，讓巴洛根得以順利上陣，此舉隨即引發軒然大波。

對此，歐洲議會議員安德魯斯（Barry Andrews）等人發表聯合聲明，強烈譴責FIFA在賽事中途更改紅牌禁賽規則，是對正義的扭曲。目前已有35位議員連署，敦促歐盟各國足協施壓FIFA倫理委員會展開調查，釐清政治勢力是否介入，同時也將檢視先前川普獲頒「FIFA和平獎」等損及政治中立的爭議行為。

儘管FIFA強調暫緩禁賽是紀律委員會的獨立決定，但歐洲議員痛批，體育的美好在於公正透明，一旦讓政治壓力決定誰能上場，競賽的公平性將蕩然無存。

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