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世足賽／外媒統計8強球隊籤表難度 阿根廷最低、挪威最高

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球星梅西、挪威球星哈蘭德。 美聯社
阿根廷球星梅西、挪威球星哈蘭德。 美聯社

2026世足賽

世足賽16強賽今天落幕，阿根廷對埃及上演瘋狂逆轉秀，以3：2拿下勝利，驚險晉級。接下來8強戰阿根廷將對上瑞士，外媒統計，本屆世界盃8強球隊中，阿根廷賽程難度最低；哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威最高。

本屆世界盃8強有法國摩洛哥西班牙比利時、挪威、英格蘭、阿根廷和瑞士。外媒MisterChip以世界盃前世界排名計算，小組賽到8強所遇到對手的難度，挪威最難、阿根廷最簡單。

挪威遭遇的6隊平均世界排名19.7，接下來依序是比利時（28）、摩洛哥（28.7）、西班牙（30.3）、法國（31.5）、瑞士（32.0）和英格蘭（34.8），阿根廷對手平均世界排名38.3，是晉級的8支球隊中最輕鬆。

阿根廷小組賽先碰阿爾及利亞（28）、奧地利（24）、約旦（63），32強戰對維德角（67）、16強對埃及（29），接下來8強對的瑞士也只有世界第19。不過也有網友提到，黑馬球隊爆冷贏球，可能影響到這個數據。

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