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世足賽／法國摩洛哥之戰派4位阿根廷裁判 網砲轟FIFA：乾脆叫梅西看VAR

聯合新聞網／ 綜合報導
梅西、FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）。 美聯社
梅西、FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）。 美聯社

2026世足賽

世足賽16強賽阿根廷上演瘋狂逆轉秀，13分鐘連進3球，以3：2氣走埃及，不過裁判吹罰公平性受全球海量球迷質疑。國際足總（FIFA）公布法國摩洛哥8強戰裁判，4位都是阿根廷籍，遭網友們嚴厲斥責。

下半場埃及曾攻入擴大領先的第2球，卻在VAR介入後被吹判無效；阿根廷傷停補時階段由費南德斯（Enzo Fernández）頂入致勝球前，埃及球員也強烈抗議阿根廷的麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）有犯規嫌疑，但主裁判萊蒂西耶（Francois Letexier）與VAR團隊卻毫無表示。

埃及主帥哈桑（Hossam Hassan）和前鋒齊科（Mostafa Zico）都質疑裁判偏袒阿根廷，主裁判萊蒂西耶和FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）都受到輿論強烈砲轟，FIFA官方社群帳號留言區充斥憤怒的球迷。

本屆FIFA偏袒阿根廷的指控還包含，梅西分組賽犯規動作沒領到紅牌，阿根廷所屬的籤表右半部比較輕鬆。

FIFA已公布法國與摩洛哥的8強戰，將由4位阿根廷籍裁判執法，上屆世足賽法國在冠軍戰輸給阿根廷，當時就有出現過，法國球迷不滿偏袒阿根廷的聲浪，因此這次安排4位阿根廷籍裁判在法國的比賽，公正性再度受質疑。

球迷們紛紛在留言區痛批，「FIFA真是可悲又腐敗的組織」、「法國比賽全都派阿根廷裁判，FIFA又一次想盡辦法把世界盃做給阿根廷」、「FIFA現在連演都不演了，全是阿根廷人，乾脆把梅西也叫來看VAR（影像輔助裁判）」、「為什麼要浪費時間？乾脆直接把世界盃給阿根廷」。

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