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世足賽／8強對戰出爐！法國強碰「北非雄獅」 阿根廷拚衛冕迎戰瑞士
2026年世界盃足球賽16強賽事今天全數落幕，隨著「潘帕斯雄鷹」阿根廷與「十字軍團」瑞士搭上最後兩班8強列車，本屆世界盃8強對戰組合正式出爐。衛冕軍阿根廷將持續挑戰超過60年無人完成的世界盃連霸壯舉，而法國、西班牙、英格蘭等傳統強權也將全力爭奪4強門票。
8強首戰將於7月10日上午4點登場，由「藍衣軍團」法國迎戰「北非雄獅」摩洛哥。法國在16強靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）攻進全場唯一進球，雙方也將重演2022年卡達世界盃4強戲碼，當時法國淘汰摩洛哥，如今「北非雄獅」將尋求甜蜜復仇。
7月11日上午3點，由「無敵艦隊」西班牙迎戰「歐洲紅魔」比利時。即使賽前因美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）紅牌停賽爭議掀起話題，比利時16強仍以4：1擊敗美國，將與西班牙爭奪4強席次。
7月12日上午5點則由「三獅軍團」英格蘭交手「維京軍團」挪威。英格蘭16強靠著貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度，以及凱恩（Harry Kane）12碼建功，成功突破「阿茲特克魔咒」；挪威則在「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）領軍下挺進8強，期待首度闖進世界盃4強。
壓軸登場的則是7月12日上午9點，由衛冕軍「潘帕斯雄鷹」阿根廷迎戰「十字軍團」瑞士。阿根廷16強一度0：2落後埃及，但最終戲劇性以3：2完成逆轉，延續衛冕希望；瑞士則與哥倫比亞鏖戰至PK大戰，最終以4：3驚險勝出，自1954年後再次闖進8強，追平隊史最佳紀錄。
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