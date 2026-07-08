世足賽／梅西拯救阿根廷 隊友讚「世界最佳球員」

阿根廷今天16強賽起死回生，在0：2落後埃及下上演13分鐘攻進3球的史詩級逆轉，其中當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）先傳助攻再攻進追平球，持續推進世界盃紀錄，讓隊友阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）大讚梅西就是傳奇，是「世界上最佳球員」。

梅西上半場雖踢丟罰球，但第83分鐘左腳勁射破網，單屆第8顆進球讓他在金靴爭奪上以1球差領先法國姆巴佩（Kylian Mbappe）；他將世界盃連續進球場次到第9場、淘汰賽連6場進球、史上累積進球數到21球，三項都是世界盃新紀錄。

從2005年穿上阿根廷國家隊戰袍開始，梅西21年來共為國家出賽204場、攻進125球，就算39歲今年世界盃仍不斷有精彩演出，讓阿爾瓦雷斯說沒有文字能形容球隊靈魂的豐功偉業。

「他這屆世界盃的表現令人印象深刻，我們就是努力幫助他、陪伴他，和他一起享受每一刻。」阿爾瓦雷斯提到，全隊都想感謝梅西為團隊做的一切、感謝平時相處方式，「他是個傳奇，是世界上最佳球員。」

阿根廷挑戰連霸剩下最後3場勝利，8強賽將和瑞士隊交手，若能再進一步，4強將碰挪威和英格蘭間的勝家。