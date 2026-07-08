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介入紅牌沒用！世足賽踢贏北約最大國 比利時總理虧川普：見面先不提

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
比利時總理德韋弗（左）6月28日在布魯塞爾五十周年紀念公園（Jubelpark）出席美國《獨立宣言》發表250周年紀念活動時翻白眼，美國駐比利時大使懷特（右）在旁大笑。法新社
比利時總理德韋弗（左）6月28日在布魯塞爾五十周年紀念公園（Jubelpark）出席美國《獨立宣言》發表250周年紀念活動時翻白眼，美國駐比利時大使懷特（右）在旁大笑。法新社

2026世足賽

2026世足賽7日舉行16強戰，由比利時對陣美國。因美國總統川普親自遊說，國際足總（FIFA）暫停執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌停賽處分，讓他得以上陣。不過，比利時最終仍以4比1擊敗美國、晉級8強，總理德韋弗（Bart De Wever）表示，川普可能因這場失利受到很大打擊，並笑說他不會在兩人見面時主動提起這場比賽。

POLITICO 7日報導，德韋弗接受佛拉蒙語公共廣播公司VRT News訪問時表示，在北約安卡拉峰會上，大家見到他首先提到的，都是祝賀比利時獲勝。他說：「所有人都在談一件事，那就是恭喜『紅魔』贏得這場實至名歸的勝利。當然，輸球的一方也在現場，而且剛好還是北約最大的成員國。」

被問到是否擔心川普會因比賽結果感到不悅時，德韋弗打趣表示，川普「有時對不喜歡的事情反應會比較激烈，我想這場失利對他的打擊不小。」不過，他表示沒打算主動拿這件事調侃川普。他說：「我不會自己先提起。如果他主動說了什麼，我再看看他說的是什麼，以及我該怎麼回應。」

針對白宮大動作介入，希望讓巴洛根得以在美國對戰比利時的16強賽上陣，白宮FIFA世界盃工作小組執行主任朱利安尼（Andrew Giuliani）接受福斯新聞訪問時辯稱，川普出面並非為了左右比賽結果，而是為了確保公平競爭。

他說：「足球界充滿政治。當你想到背後牽涉的龐大金錢與權力，足球界的政治可能比華府還要多。川普總統始終專注於確保一切公平，無論是投票箱裡發生的事，還是球場上發生的事，這也是他在這屆世界盃期間，成為如此卓越領導人的原因。」

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