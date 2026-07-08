世足賽／埃及無緣晉級8強公平遭質疑 網：不是輸阿根廷、是輸裁判

埃及在2026年世界盃16強賽中，以2比3不敵阿根廷，無緣晉級8強。有多段比賽畫面在社群廣泛流傳，不少網友質疑，裁判有數次攻防判決對埃及不利，判決不公話題引起廣大熱議。

埃及今天在世足賽16強迎戰阿根廷，埃及球員易卜拉辛（Yasser Ibrahim）於第15分鐘將球頂入球門遠角，幫助埃及率先取得1比0領先，瞬間讓廣大球迷興奮齊聲歡呼。但在最後11分鐘，阿根廷連進3球，以3比2逆轉，使埃及飲恨，無緣晉級8強。

不少網友分享比賽畫面，埃及社群媒體與國際足球評論圈均掀起熱議，聚焦法籍主裁判萊蒂西耶（François Letexier）的多次爭議性判決，以及影像輔助裁判（VAR）的執法尺度。

一段比賽影片在網路流傳，阿根廷球員在防守埃及前鋒時疑有拉人、推擠及肢體接觸，但主裁判未吹判犯規，也未經由影像輔助裁判介入，因此部分球迷表達不滿。

此外，埃及曾有一記進球經VAR檢視後遭取消，還有在終場前阿根廷攻入致勝球前，埃及球員也曾在禁區內攻防時，多次遭對方的身體碰撞倒地；埃及因此提出十二碼罰球訴求，但萊蒂西耶未予理會，引發場邊強烈質疑和抗議其執法尺度前後不一致，對兩隊使用雙重標準。

埃及隊總教練哈桑（Hossam Hassan）事後向萊蒂西耶做出國際足總官方發布的「反對種族歧視」手勢，藉此表達對裁判的不滿。

國際足總（FIFA）於2024年9月推出此一手勢，以提醒球員和工作人員注意避免種族歧視行為。哈桑則對此手勢賦予新意義，藉此表達他對裁判嚴重不公判罰的強烈抗議。

英國前足球員席瑞爾（Alan Shearer）也在X平台上發文表示：「要麼兩邊都判犯規，要麼兩邊都不算犯規。」貼文獲上萬次瀏覽和按讚。

臉書上有埃及隊支持者留言表示，「埃及不是輸給阿根廷，而是輸給裁判」；另有網友表示：「埃及輸了比賽，卻贏得人心。」

埃及儘管無緣晉級8強，但已改寫參加世界盃歷史，締造國家隊最佳紀錄，並獲得國際足總的1500萬美元高額獎金。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）賽後也公開向國家隊致謝，肯定球員在本屆世界盃展現出的拚戰精神與歷史性突破。