世足賽／阿根廷驚險逆轉晉8強 球迷應援各出奇招

阿根廷7日在2026世界盃足球賽以3比2逆轉擊敗埃及，驚險挺進8強。布宜諾斯艾利斯市廣場聚集大批球迷，除了歡呼與吶喊聲響徹雲霄，也可見球迷以特殊裝扮、幸運儀式為國家隊應援，展現阿根廷獨特的足球文化。

世界盃16強賽於阿根廷當地平日下午1時開踢，布宜諾斯艾利斯市政府設置的球迷廣場湧入大批民眾，不少家庭、朋友相約前來觀賽。除了滿場阿根廷藍白條紋球衣與國旗，也有人戴上假髮、披著披風，甚至化身電影裡的超級英雄，以各種方式替國家隊加油。

其中，一名身穿藍色蜘蛛人裝的25歲球迷艾契維斯特（Giant Etcheveste）格外吸睛。他接受中央社採訪表示，自己從2022年卡達世界盃開始，每逢阿根廷的重要賽事都會穿上蜘蛛人服裝到場應援。

「這是我自己的發願。」艾契維斯特說，由於阿根廷前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）有「小蜘蛛」的綽號，他和朋友便相約，只要阿根廷征戰世界盃，就穿著蜘蛛人裝替球隊加油，希望把好運帶給球隊，也希望蜘蛛人的「網」能一路守護阿根廷朝冠軍邁進。

事實上，從球迷到球員，幸運儀式早已成為阿根廷足球文化的一部分。除了球迷各自有固定的觀賽習慣外，不少國家隊球員也有自己的賽前儀式。阿根廷媒體報導，德保羅（Rodrigo De Paul）與巴瑞德斯（Leandro Paredes）多年來都會在賽前吃糖果，希望延續球隊拿冠軍的好運，這項習慣也一路陪伴阿根廷征戰近年多項國際大賽。

隨著阿根廷迎戰擁有法老文明象徵的埃及，阿根廷社群平台也掀起一波創意迷因熱潮。有網友將梅西繪製成法老，也有人把總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）與球員畫成帶領人民渡海的摩西，甚至讓阿根廷知名藝人與埃及法老「對決」，各式創作在比賽期間瘋傳，成為球迷紓解緊張情緒的另類方式。

一名媽媽派翠西亞（Patricia）表示，孩子盧安（Luan）出生於2014年世界盃期間，是名副其實的「世界盃寶寶」，今年已是第3次感受世界盃氛圍。回憶2022年阿根廷奪冠時，全家曾前往布宜諾斯艾利斯方尖碑（Obelisco）與球迷共同慶祝，街頭盡是藍白旗海。

如今阿根廷再度晉級，世界盃寶寶盧安興奮地說：「我們贏了，我超開心！」終場哨音響起後，球迷彼此擁抱、高唱加油歌曲，許多人揮舞藍白國旗尖叫跳舞，慶祝阿根廷驚險挺進8強。