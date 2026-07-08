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世足賽／自爆是愛哭鬼 阿根廷逆轉勝教頭也落淚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）和梅西擁抱。 美聯社
阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）和梅西擁抱。 美聯社

2026世足賽

阿根廷今天16強淘汰賽上演史詩級大逆轉，在落後78分鐘劣勢下，接續13分鐘連進3球，最終以3：2逆轉埃及闖進最後8強，不少球員都激動落淚，連總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）也跟著當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）淚崩，形容這場比賽永難忘懷。

「我情緒非常多，球員們叫我愛哭鬼，我甚至在休息室也哭了。」斯卡洛尼賽後受訪表示，不只自己，球員也有很多情緒，大家都為了國家而戰，「這場比賽令人難忘，也是最美好的時刻之一。」

斯卡洛尼提到，梅西也再次證明儘管已是足壇老將，仍有超越年紀的實力，結束職業生涯前更盡可能創造美好回憶，賽後的眼淚也可以傳達內心激動，「我不確定這情緒和世界盃決賽是不是相同程度，我無法揣測他的想法，但他踢球就是為了享受這樣的時刻。他熱愛比賽，熱愛感受球的觸感，熱愛體驗那份熱情，我們希望他能盡情享受職業生涯的最後時光，因為一旦退役會後悔終生。」

「我不知道你有多少次能感受一支球隊在逆境中永不放棄，但這支球隊就是這樣，有時戰術會被拋到腦後，你就是全力以赴。」斯卡洛尼說。

阿根廷 埃及 世足戰報 2026美加墨世足 世足賽

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