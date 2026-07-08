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世足賽／錯失罰球自責不已 梅西下半場踢進追平球「如釋重負」
衛冕軍阿根廷的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），今天對埃及上半場錯失12碼罰球，但下半場第79分鐘先傳出助攻，第83分鐘自己再攻破球門，最終阿根廷更以3：2逆轉埃及，賽後落淚的梅西坦言，進球追平比數讓他如釋重負。
梅西表示，當下壓力完全釋放，不只自己，對衛冕軍也是，「我當時非常生氣因為我罰丟球，也因為如此，我覺得在關鍵時刻辜負了球隊。」
「但幸運的是，最終上帝再次為我安排了一些特別的事情，讓我得以扳平比分。」梅西再次強調，進球後是巨大的壓力釋放，同時感受到滿滿喜悅，「對於那些前來觀賽的球迷更是如此，他們每天都在用實際行動證明身為阿根廷人意味著什麼，以及他們給了我們多大的驕傲。」
補時階段傳出致勝助攻的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）提到，梅西的領導力毋庸置疑，是球隊的領導者、靈魂，「今天看到他那樣奔跑，最後激動落淚，我告訴他好好享受這一切，因為他值得。」
「我告訴他，我們會為自己竭盡全力，更重要還有為了他，因為這是他最後一屆世界盃了，而他為我們是付出了那麼多。」馬丁尼茲說。
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