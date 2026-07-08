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世足賽／PK大戰瓦爾加斯建功 瑞士險勝哥倫比亞暌違72年挺進8強

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世足賽／PK大戰瓦爾加斯建功 瑞士險勝哥倫比亞暌違72年挺進8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑞士球員R・瓦爾加斯（Ruben Vargas）在點球大戰中罰入製勝點球後與隊友慶祝。 路透
瑞士球員R・瓦爾加斯（Ruben Vargas）在點球大戰中罰入製勝點球後與隊友慶祝。 路透

2026世足賽

世足賽最後一張8強門票今天由哥倫比亞瑞士爭奪，兩隊在正規賽加延長賽踢完仍保持0：0平手後進入到PK大戰，也是今年16強首場PK大戰，最終瑞士靠著第五點的R・瓦爾加斯（Ruben Vargas）關鍵進球，以4：3勝出，繼1954年後再度晉級到8強賽，追平隊史紀錄，接下來也將對上阿根廷。

過去世足賽最佳成績都停留在8強的哥倫比亞與瑞士，今年在32強賽雙雙擊敗非洲勁旅迦納與塞內加爾後晉級到16強賽，並在今天上演隊史的第5度交手。雙方過去4度碰頭，雖然哥倫比亞取得2勝1和1敗的優勢，但前一次交手已是2007年的國際友誼賽，前一次在世足賽碰頭更必須追溯到1994年。

相隔32年兩隊再度在世足賽碰頭也踢得毫無冷場，正規賽兩隊門將柯貝爾（Gregor Kobel）、C．瓦爾加斯（Camilo Vargas）就多次上演精彩的撲救化解失分危機，也因為與對手球員發生肢體碰撞而一度倒地，在兩人的精彩防守下，雙方在正規賽90分鐘踢完後，都未能攻破對手球門，以0：0進入到延長賽。

相較於正規賽的防守大戰，兩隊進入到延長賽後也頻頻發動攻勢，第99分鐘哥倫比亞角球機會，盧庫米（Jhon Lucumi）頭錘卻擊中球門橫梁，錯過打破僵局的絕佳機會。

第104分鐘瑞士兵臨城下，但阿姆杜尼（Zeki Amdouni）射門被哥倫比亞門神C．瓦爾加斯撲救，後續的頭錘爭頂也被哥倫比亞後衛擋下。第115分鐘哥倫比亞坎帕斯（Jaminton Campaz）取得與門將柯貝爾一對一的機會，不過卻將球踢飛，錯失絕殺機會，雙方最終也未能分出勝負，進入到PK大戰，也是今年16強賽首場、淘汰賽階段第4場PK大戰。

PK大戰則是由哥倫比亞先攻，奎因特羅（Juan Quintero）正中球門，至於瑞士查卡（Granit Xhaka）的射門雖然被C．瓦爾加斯撲到，但強勁的射門仍是折射後破網。第二點哥倫比亞桑切斯（Davinson Sanchez）踢中橫樑，瑞士阿姆杜尼則是輕鬆踢進球門右下死角，取得領先。

第三點哥倫比亞坎帕斯進球後，瑞士阿肯基（Manuel Akanji）則是直接踢飛，讓兩隊又回到2：2平手。第四點哥倫比亞赫南德茲（Cucho Hernández）射門被瑞士門將成功預判撲救，瑞士伊登（Cedric Itten）正中球門，再度要回領先。

第五點哥倫比亞迪雅茲穩穩罰進後，瑞士則由R・瓦爾加斯抄刀，並成功突破C．瓦爾加斯防守進球，在PK大戰以4：3勝出，暌違72年再度晉級到8強，並將對上阿根廷。

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