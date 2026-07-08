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世足賽／川普介入裁決引爭議 巴洛根喊冤：我沒參與政治操作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國隊主力前鋒巴洛根。路透
美國隊主力前鋒巴洛根。路透

2026世足賽

一場慘敗的淘汰賽，卻在場外演變成一場跨越體育與政治的操弄風暴，美國在昨天世足賽16強賽以1：4慘敗給比利時，黯然結束今年世足賽旅程。然而賽前圍繞在美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）身上的「紅牌暫緩禁賽」議題，卻讓國際足總（FIFA）陷入了政治干預爭議。

巴洛根在32強對陣波赫時領到紅牌，原本應依規自動禁賽一場。未料美國總統川普（Donald Trump）隨後證實，自己曾親自向國際足總主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）「遊說」，最終FIFA紀律委員會破天荒引用條款，以「特殊情況」為由暫緩執行巴洛根的禁賽，讓他16強賽得以先發上陣。

即便美國最終仍遭比利時血洗，巴洛根更是表現失常，但這場「政治保送」的爭議卻持續延燒。歐洲足總（UEFA）隨即重砲轟擊FIFA「踩紅線」，比利時足協也對此表達強烈不滿。面對排山倒海的輿論，巴洛根賽後無奈坦言，這項決定確實充滿爭議，「看到紅牌時我們接受了，被告知能上場時我們也接受了。但我完全沒有參與這個過程，這跟我個人沒有任何關係。」

比利時主帥賈西亞（Rudi Garcia）賽後則大器擁抱巴洛根，強調球員不該成為政治的代罪羔羊；但美國隊主帥波切提諾（Mauricio Pochettino）卻掩飾不住失望，痛批場外的「政治與操弄」模糊了比賽焦點，「我們只是依規向足協爭取，如果FIFA允許球員上場，這就不是問題。但我對很多人感到失望，他們把政治、操弄放在體育前面，這真的讓人很遺憾。」

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