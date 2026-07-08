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世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

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世足賽／阿根廷續命…差點變戰犯 梅西哭了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿根廷的當家球星「獅王」梅西。 路透通訊社
阿根廷的當家球星「獅王」梅西。 路透通訊社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天對埃及錯失12碼罰球，球隊又一度陷入0：2落後，但第79分鐘開始連進3球，上演不可思議大逆轉，讓梅西忍不住流下男兒淚。

埃及第15分鐘率先破網，第21分鐘梅西操刀12碼罰球卻被埃及門將舒比耶（Mostafa Shobeir）擋下，上半場埃及以1：0領先。

下半場埃及又再度進球，第67分鐘齊科（Mostafa Zico）破門讓埃及擴大優勢到2：0。

陷入絕對逆境的阿根廷展現韌性，梅西第79分鐘助攻給禁區前的羅梅洛（Cristian Romero）頭錘破門；4分鐘後梅西在亂軍中左腳勁射破網，助阿根廷扳平比分。

傷停補時第2分鐘，阿根廷馬丁尼茲（Lautaro Martínez）助攻讓費南德斯（Enzo Fernández）頭錘破門，讓阿根廷完成史詩級逆轉。

辛苦延續世界盃旅程，梅西忍不住落下男兒淚，費南德斯和門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也紅了眼眶；阿根廷球員還把梅西拋到空中，慶祝得來不易的勝利。

梅西今天一口氣寫下多項紀錄，單屆第8顆進球讓他在金靴爭奪上以1球差領先法國姆巴佩（Kylian Mbappe）；連續進球場次到第9場、史上累積進球數到21球，都持續推進世界盃新紀錄。

今天罰丟球也讓梅西寫下另類紀錄，他生涯世界盃8次主罰踢丟4球，本屆累積2球，成為世界盃單屆不包括PK大戰中首位踢丟2顆罰球的選手。

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