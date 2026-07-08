快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「獅王」梅西（右）踢進單屆第8顆進球，幫助阿根廷追平埃及。 美聯社
「獅王」梅西（右）踢進單屆第8顆進球，幫助阿根廷追平埃及。 美聯社

2026世足賽

衛冕軍阿根廷今天和埃及在16強賽交鋒，本屆全勝的阿根廷在0：2落後下起死回生，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）先送助攻，4分鐘後自己攻進單屆第8顆進球，補時階段費南德斯（Enzo Fernández）再頭錘破網，阿根廷13分鐘內連進3球，戲劇性以3：2逆轉埃及，挺進最終8強。

這是兩隊首度世界盃交鋒，埃及雖不被看好卻率先攻破球門，易卜拉辛（Yasser Ibrahim）第15分鐘把握阿提亞（Marwan Attia）助攻，頭錘破門讓埃及取得1：0優勢。

第21分鐘，梅西操刀12碼罰球卻被埃及門將舒比耶（Mostafa Shobeir）擋下，個人單屆世界盃罰丟第2球，成為世界盃單屆不包括PK大戰中首位踢丟2顆罰球的選手，寫下另類紀錄。

阿根廷上半場攻勢不少，但第28分鐘麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的頭錘、第39分鐘阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）的攻擊都被舒比耶撲下，上半場結束埃及取得1：0領先。

下半場埃及再度發動防守反擊，第58分鐘齊科（Mostafa Zico）把握阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）出擊空檔，攻進埃及第2顆進球，雖經VAR檢視，埃及犯規在先，齊科的進球被取消，不過第67分鐘埃及又逮到反擊機會，這次齊科跟進後右腳勁射再破網，埃及領先擴大到2：0。

阿根廷第79分鐘終於突破，梅西助攻給禁區前的羅梅洛（Cristian Romero）頭錘，舒比耶雖有碰到球仍沒能阻止這記頭錘破網，阿根廷追成1：2。

第83分鐘梅西把握住空檔，左腳一踢攻進阿根廷第2顆進球，個人單屆進球數來到第8顆，連續進球場次推進到第9場，史上累積進球數推進到21球，一口氣寫下多項紀錄。

補時第2分鐘，阿根廷有找到反擊機會，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）助攻讓費南德斯頭錘破門，阿根廷逆轉戰局下讓埃及教練團情緒失控，接連吞牌，但也沒能阻止阿根廷以3：2帶走勝利。

埃及1934年成為首支參加世界盃的非洲球隊，之後只有1990和2018年再晉級世界盃會內賽，今天差點爆出大冷門，球員難掩落寞。

阿根廷辛苦晉級後，下戰對手將碰瑞士和哥倫比亞間的勝方。

埃及 世足賽 阿根廷 世足戰報 2026美加墨世足 梅西

延伸閱讀

世足賽／梅西踢丟12碼罰球 埃及上半場1比0領先阿根廷

世足賽／維德角兩度扳平仍不夠 梅西進球+關鍵角球阿根廷驚險晉級

世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

相關新聞

世足賽／差點變戰犯 阿根廷續命梅西哭了

衛冕軍阿根廷的當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）今天對埃及錯失12碼罰球，球隊又一度陷入0：2落後，但第79分鐘開始連進3球，上演不可思議大逆轉，讓梅西忍不住流下男兒淚。

哈蘭德撞臉魔人普烏 本尊親自留言認證：不否認

2026年世界盃足球賽率領挪威隊史上首次闖進8強的哈蘭德（ErlingHaaland）近日親自承認長得像「七龍珠」人氣角...

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

衛冕軍阿根廷今天和埃及在16強賽交鋒，本屆全勝的阿根廷在0：2落後下起死回生，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）先送助攻，4分鐘後自己攻進單屆第8顆進球，補時階段費南德斯（Enzo Fernández）再頭錘破網，阿根廷13分鐘內連進3球，戲劇性以3：2逆轉埃及，挺進最終8強。

世足賽／梅西踢丟12碼罰球 埃及上半場1比0領先阿根廷

衛冕軍阿根廷今天和埃及爭奪8強門票，本屆全勝的阿根廷先失球，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）操刀12碼罰球又被擋下，上半場結束埃及以1：0領先。

美躲過「紅牌」 躲不過「歐洲紅魔」比利時

世界盃足球賽主辦國最後希望美國，昨天在十六強賽對決「歐洲紅魔」比利時，最受矚目莫過於因紅牌面臨禁賽的明星前鋒巴洛根，在美國總統川普親自致電國際足球總會主席英凡蒂諾「關切」後，罕見獲得暫緩執行禁令的特例，但巴洛根在這場關鍵比賽表現形同遊魂，最終比利時以四比一晉級，宣告本屆三個地主國加拿大、墨西哥、美國全數無緣八強。

最後一舞 C羅：竭盡全力 問心無愧

西班牙和葡萄牙昨天在世界盃足球賽十六強賽上演「伊比利半島內戰」，兩隊前九十分鐘都沒進球，但西班牙替補球員梅里諾在傷停補時的第一分鐘就攻破球門，這顆全場唯一進球幫助「無敵艦隊」以一比○搶下八強門票，連續六場比賽未失球，締造世界盃最長紀錄，葡萄牙當家球星Ｃ羅結束「最後一舞」，揮淚告別世界盃舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。