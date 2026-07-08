聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／梅西踢丟12碼罰球 埃及上半場1比0領先阿根廷
衛冕軍阿根廷今天和埃及爭奪8強門票，本屆全勝的阿根廷先失球，當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）操刀12碼罰球又被擋下，上半場結束埃及以1：0領先。
這是兩隊首度世界盃交鋒，埃及雖不被看好卻率先攻破球門，易卜拉辛（Yasser Ibrahim）第15分鐘把握阿提亞（Marwan Attia）助攻，頭錘破門讓埃及取得1：0優勢。
第21分鐘，梅西操刀12碼罰球卻被埃及門將舒比耶（Mostafa Shobeir）擋下，沒能將世界盃連續進球場次推進到9場。
補水暫停後，阿根廷第28分鐘發動攻勢，但麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）的頭錘又被舒比耶擋下。
第39分鐘阿根廷攻勢再起，塔格利亞菲可（Nicolas Tagliafico）傳球讓阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）找到破門機會，但又被舒比耶撲下。
上半場阿根廷7次射門、3次射正，都被舒比耶瓦解；埃及2次射門、1次射正就攻破球門。
本屆累積7顆進球的梅西，上半場罰球沒能把握，已經是本屆第2次踢丟，成為世界盃單屆不包括PK大戰中首位踢丟2顆罰球的選手，寫下另類紀錄。
梅西生涯在世界盃8次罰球只攻進4球，包括本屆小組賽和奧地利的罰丟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。