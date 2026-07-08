煮茶論戰／美慘敗 川普幫倒忙

美國在爭議中以一比四慘敗給比利時，除了「硬實力」存在差距，美國總統川普的擾亂讓巴洛根領到紅牌卻能出賽，全隊背負重大心理壓力，出現「負罪感」；比利時則被激起捍衛體育公平的鬥志，加上把握美國門將失誤，造成美國在主場慘敗的結果。

運動賽事中，選手的心理建設很重要。過去任何人判出場，下一場不能打，這是世界公認的規則，一通電話改變結果，這次場外爭議嚴重影響賽事，除讓美國背負巨大的輿論壓力，巴洛根突然又能出賽，臨時調整配置打亂節奏，他捲入爭議，進攻火力也大幅下降。

美國戰術應變能力不足，面對比利時兩側快速反擊陣行，完全沒有應對方式，防守形同虛設，攻守銜接直接被切斷，還出現後防防守問題和守門員嚴重失誤，守門員五十七分鐘出球失誤造成士氣崩潰。

比利時戰術輪換效果相當好，總教練賈西亞將最好選手放在替補席，用年輕的德凱特萊爾作為進攻核心，利用他肯跑、速度體能都好去做突擊、壓迫美國，透過長傳和兩邊速度打穿美國防守線，最後再把德布勞內放下去，打亂美國布局。

川普的擾亂激起比利時企圖心，十五次射門有七次射正，遠高於美國的七次射門、兩次射正；美國控球率雖較高，但都是無效控球，優點沒打出來，缺點被對手掌握，主場優勢沒發揮，造成慘敗結果。

（作者趙榮瑞為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）