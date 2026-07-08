最後一舞 C羅：竭盡全力 問心無愧

西班牙和葡萄牙昨天在世界盃足球賽十六強賽上演「伊比利半島內戰」，兩隊前九十分鐘都沒進球，但西班牙替補球員梅里諾在傷停補時的第一分鐘就攻破球門，這顆全場唯一進球幫助「無敵艦隊」以一比○搶下八強門票，連續六場比賽未失球，締造世界盃最長紀錄，葡萄牙當家球星Ｃ羅結束「最後一舞」，揮淚告別世界盃舞台。

Ｃ羅上半場兩次射正都被西班牙門將西蒙擋下，包括一次威脅性極強的勾射，西蒙精采解危，除了讓西班牙締造世界盃新紀錄，個人未失球也從五一七分鐘累加到六○九分鐘，同樣寫下世界盃新猷。

梅里諾一月發生右腳疲勞性骨折，開刀、復健花了近五個月才重返賽場，昨西葡大戰第八十五分鐘替補上陣，馬上扮演致勝功臣；這是西班牙在二○一○年世界盃奪下隊史首座冠軍後，近十六年首度重返八強，總教練德拉富恩特大讚梅里諾非常可靠，從不讓球隊失望。

西班牙晉級代表葡萄牙結束本屆世界盃旅程，第六度參賽的Ｃ羅賽後流下英雄淚說，「用這種方式離開世界盃讓人難受，我已經竭盡全力，可以問心無愧離開。這就是足球員的人生，必須繼續前進。」

四十一歲的Ｃ羅在歷屆世界盃出賽廿七場，僅落後阿根廷「獅王」梅西，十一顆進球在史上排名第九。不過，梅西上屆如願高捧冠軍盃，Ｃ羅卻始終無緣封王，最佳成績是二○○六年的處女秀闖進四強。

葡萄牙從未拿過世界盃冠軍，Ｃ羅早就明確表達，本屆是生涯最後一次參賽；他表示，雖未能在世界盃奪冠，但也帶領葡萄牙拿過三座歐洲大賽冠軍，接下來時間會好好思考、陪伴家人，再宣布下一步。