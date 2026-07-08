美躲過「紅牌」 躲不過「歐洲紅魔」比利時

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
美國隊主力前鋒巴洛根6日在紅牌爭議下先發，但沒有特殊表現。路透
美國隊主力前鋒巴洛根6日在紅牌爭議下先發，但沒有特殊表現。路透

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世界盃足球賽主辦國最後希望美國，昨天在十六強賽對決「歐洲紅魔」比利時，最受矚目莫過於因紅牌面臨禁賽的明星前鋒巴洛根，在美國總統川普親自致電國際足球總會主席英凡蒂諾「關切」後，罕見獲得暫緩執行禁令的特例，但巴洛根在這場關鍵比賽表現形同遊魂，最終比利時以四比一晉級，宣告本屆三個地主國加拿大、墨西哥、美國全數無緣八強。

本屆已攻入三球的巴洛根，前一戰對波赫因踩踏對手領到紅牌，原本遭到禁賽無緣對戰比利時；但川普證實確實致電英凡蒂諾要求重新審查，最終國際足總無視比利時抗議，決定暫緩巴洛根停賽。

巴洛根在滿場球迷的歡呼聲中重返球場，跑動卻顯得漫無目的，未能製造實質威脅，當家球星普利西奇同樣狀態迷航，上半場就發生多達十一次傳球失誤，下半場更在射門後扭傷右踝退場；反觀比利時上半場德凱特萊爾「梅開二度」，下半場還靠美國門將弗里斯低級失誤，范內肯、替補上陣的盧卡庫先後踢進兩球，順利晉級八強，下一戰將對上西班牙。

美國教頭波切提諾賽後神情落寞，直言備戰和進入比賽狀況的方式荒腔走板，未來是否繼續執掌美國兵符，還不到談論此事的時刻，「我們證明有能力競爭，陣中有許多極具潛力的年輕新星，後浪也不斷湧現。」  

普利西奇眼眶泛紅表示，世足賽旅程竟然是以這種方式畫下句點，這場潰敗帶來的痛楚，恐怕需要很長一段時間才能平復。

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