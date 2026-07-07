快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／球場內禁飛令 美國查扣600多架無人機

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
世足賽球場禁飛無人機。 路透
世足賽球場禁飛無人機。 路透

2026世足賽

美國運輸安全局（Transportation Security Administration）今天表示，自從世界盃足球賽6月11日開幕以來，美國機關已在境內賽事各賽場及球迷區附近查扣600多架無人機

路透社報導，根據規定，比賽日當天，賽事球場3海里（約5.6公里）半徑範圍內及距離地面3000英尺（約915公尺）高度內禁止無人機等任何航空器飛行，除非獲得航空管制人員特別許可。

美國聯邦調查局（FBI）指出，在所有11個參與主辦本屆世界盃賽事的美國城市當中，比賽當天都有在禁飛區查扣到無人機。光是在邁阿密就查扣了130架，在達拉斯的5場比賽也合計查扣70多架。

美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）原本已規定，在全美各地舉行的比賽禁止無人機飛越賽場及球迷聚集區上空。在球迷聚集區部分，1海里（約1.85公里）半徑範圍內及距離地面1000英尺（約305公尺）高度內禁飛無人機。

美國聯邦調查局表示，無人機若未經許可闖入限制空域，操作人員除了面臨最高10萬美元（約新台幣321萬）罰款，還會遭到刑事起訴，無人機也會被沒收。

聯邦調查局已在本屆世界盃美國主辦賽事各球場周圍部署小組，來偵測未獲許可闖入的無人機及使其停飛。

世界盃 無人機 美國 世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世界盃開賽後 FBI查扣600架無人機

世足運彩／英格蘭突破高原球場困擾 墨西哥難破16強魔咒推下半場進球多

世足賽／伊朗止步32強今返國 不滿美國入境限制：簡直是一場災難

世足賽／美國放寬伊朗隊旅行限制 允許賽前兩天入境

相關新聞

世足賽／最後一舞16強止步 C羅落淚坦言難過但問心無愧

葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）已預告美加墨世界盃將是個人「最後一舞」，今天16強葡萄牙以0：1敗給西班牙，止步16強也代表他將告別世界盃舞台，落下眼淚的他坦言難過，但個人也付出所有，能夠問心無愧和六度參賽的最大舞台告別。

世足賽／遭巴拉圭女議員種族歧視 姆巴佩火大回嗆：卑劣女人

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）世足賽16強淘汰巴拉圭後，拒絕與對方門將吉爾（Orlando Gill）握手引發球迷熱議，巴拉圭女議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）竟對姆巴佩發表種族歧視言論，對此，姆巴佩在社群平台X發文強硬回擊。

世足賽／西班牙補時絕殺葡萄牙 C羅失落揮別世界盃

替補上場的梅禮諾在傷停補時第1分鐘破門攻入致勝球，幫助西班牙今天以1比0擊敗葡萄牙而闖進8強，同時結束「C羅」羅納度的世...

世足賽／球場內禁飛令 美國查扣600多架無人機

美國運輸安全局（Transportation Security Administration）今天表示，自從世界盃足球賽...

比利時4比1大勝美國　拉斯金：公道終究存在

比利時中場拉斯金表示，球隊今天在世界盃足球賽以4比1淘汰美國隊，感覺像是得到一個公道。他之所以這麼說，是因為美國隊前鋒巴...

【重磅快評】國際政治淪亡的正義 神秘地在足球場上實現了

作為歷史最悠久、全世界球迷最多的現代球類運動，足球的世界宛如一個平行宇宙，充滿了許多不可思議的歷史甚至哲學。許多足球名宿留下的各種名言，也宛如聖經、論語的詞句被傳誦。如利物浦名宿香克利的「足球無關生死，足球高於生死」；或者曼聯名將坎通納的「海鷗追著漁船，是因為牠們以為沙丁魚會被丟到海裡」。大家很難洞悉這些話的背後含意，卻仍讓這些詞語被一代一代的傳誦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。