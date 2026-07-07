聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／球場內禁飛令 美國查扣600多架無人機
美國運輸安全局（Transportation Security Administration）今天表示，自從世界盃足球賽6月11日開幕以來，美國機關已在境內賽事各賽場及球迷區附近查扣600多架無人機。
路透社報導，根據規定，比賽日當天，賽事球場3海里（約5.6公里）半徑範圍內及距離地面3000英尺（約915公尺）高度內禁止無人機等任何航空器飛行，除非獲得航空管制人員特別許可。
美國聯邦調查局（FBI）指出，在所有11個參與主辦本屆世界盃賽事的美國城市當中，比賽當天都有在禁飛區查扣到無人機。光是在邁阿密就查扣了130架，在達拉斯的5場比賽也合計查扣70多架。
美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration）原本已規定，在全美各地舉行的比賽禁止無人機飛越賽場及球迷聚集區上空。在球迷聚集區部分，1海里（約1.85公里）半徑範圍內及距離地面1000英尺（約305公尺）高度內禁飛無人機。
美國聯邦調查局表示，無人機若未經許可闖入限制空域，操作人員除了面臨最高10萬美元（約新台幣321萬）罰款，還會遭到刑事起訴，無人機也會被沒收。
聯邦調查局已在本屆世界盃美國主辦賽事各球場周圍部署小組，來偵測未獲許可闖入的無人機及使其停飛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。