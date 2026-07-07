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【重磅快評】國際政治淪亡的正義 神秘地在足球場上實現了

聯合報／ 主筆室
川普干預FIFA後比賽結果卻打臉，美國隊慘敗比利時。 美聯社
川普干預FIFA後比賽結果卻打臉，美國隊慘敗比利時。 美聯社

2026世足賽

作為歷史最悠久、全世界球迷最多的現代球類運動，足球的世界宛如一個平行宇宙，充滿了許多不可思議的歷史甚至哲學。許多足球名宿留下的各種名言，也宛如聖經、論語的詞句被傳誦。如利物浦名宿香克利的「足球無關生死，足球高於生死」；或者曼聯名將坎通納的「海鷗追著漁船，是因為牠們以為沙丁魚會被丟到海裡」。大家很難洞悉這些話的背後含意，卻仍讓這些詞語被一代一代的傳誦。

世界盃作為最受世界球迷關注的賽事，每一屆也總會留下一些動人的故事，當中許多因為太過離奇，也會賦予神秘的色彩。這一屆世界盃，討論度最高的「神秘事件」之一，當屬南韓的小組賽被淘汰事件。以1勝2負、積分3分結束小組賽的南韓，原本仍有很高的機會擠入小組賽第3名「12搶8」的淘汰賽。但接下來各組淘汰賽，卻接連出現爆冷弱隊戰勝強隊、戰平的結果，把南韓的排名不斷往後擠，最終出局。連南韓球迷都哀嘆，「全世界都不想要我們晉級」。

南韓的境遇，很容易讓人想起2002年的夏天，日韓世界盃賽場上南韓接連在對葡萄牙、義大利和西班牙的比賽上，以極其爭議的判罰勝出，最終又極其爭議的殺入四強、獲得第4名的歷史。雖然這樣的歷史，仍很難說各國真的「有志一同」要讓南韓出局，但這樣的因果循環，仍讓綠茵球場上的拚搏，再次多了幾分神秘色彩。

不過更引人入勝的，是今天的16強美國與比利時之戰。賽前傳出巨大醜聞，即美國總統川普不滿美國當家前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在與波赫一戰的紅牌判罰，親自打電話給FIFA主席凡蒂諾（Gianni Infantino），希望能撤銷紅牌。結果FIFA真的宣布原本應該在比利時之戰被禁賽的巴洛根，禁賽判罰「暫停執行，觀察期為時一年」。

這個結果，引發比利時和全球球迷譁然，比利時也正式向FIFA提出抗議，但遭FIFA駁回。也就在這樣不利的情況下，美比之戰開打了。

在賽前比較美國和比利時的戰力，雖然號稱是「比利時黃金一代」，但這批球員多已過了黃金年齡。小組賽的對手不強，仍只以一勝二平的第二名戰績打入32強。32強戰對手是塞內加爾，也只以3-2艱難取勝。相較之下，坐擁主場優勢的美國，不僅小組賽三戰全勝的小組第一成績打入32強，32強戰又以2-0擊敗歐洲老牌勁旅波赫。對比利時而言，「五五波」應該已經是最樂觀的評估。

不過這場比賽，比利時不但贏了，而且是4-1的大勝。而比利時進的第一球，甚至還發生在美國門將莫名其妙的出擊的低級失誤下，讓比利時球員打空門進球。這樣的結果，讓川普在賽前的一番運作，除了幫自己和FIFA套上黑幕，完全成了白忙一場。甚至可以說，比利時的鬥志昂揚，恐怕就與川普的這番低級操作脫離不了關係。

而這場比賽更讓人津津樂道的是，川普在就任美國總統後，憑藉美國的國威霸凌、欺負其他國家，甚至侵犯主權的例子一再出現，多數國家都敢怒不敢言。而即使是FIFA這樣的體育機構，竟也屈從於川普的淫威之下，暫緩執行了本該在美比戰上執行的紅牌。但這樣的不正義，卻在球場上討回了正義。「比利時黃金一代的最後榮光」，就算不是拿下世界盃冠軍，「捍衛了國際政治做不到的正義」，也是夠足球世界傳誦下去了。

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