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世足賽／大勝美國回應爭議 比利時中場拉斯金：公道終究存在

中央社／ 西雅圖6日綜合外電報導
比利時中場球員拉金斯。 路透
比利時中場球員拉金斯。 路透

2026世足賽

比利時中場拉斯金表示，球隊今天在世界盃足球賽以4比1淘汰美國隊，感覺像是得到一個公道。他之所以這麼說，是因為美國隊前鋒巴洛根上一場比賽領到紅牌，本應自動禁賽1場，卻仍獲准在今天對比利時之戰出賽。

路透社報導，美國隊1日在32強賽中，以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在第64分鐘爭搶球的時候，踩到對方腳踝被判紅牌退場，依照規定下一場自動禁賽，無法在今天16強賽對比利時之戰上場。

不過，美國總統川普（Donald Trump）致電國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求重新檢討巴洛根吞下紅牌的判決。FIFA後來引用紀律規章第27條「暫緩執行處分」，使得巴洛根在未被撤銷紅牌的情況下，今天仍可上場。

這項決定引發廣泛批評，包括比利時足協也曾在比賽開踢前數小時質疑巴洛根的出賽資格，但挑戰未果。

不過，比利時最終用場上表現回應爭議，以4比1大勝地主美國，晉級8強。

比利時中場拉斯金（Nicolas Raskin）賽後告訴記者說：「就像我說的，我相信世上終究有公道。你們怎麼解讀都可以，但我們認為那並不公平。」

比利時隊社群媒體Instagram（IG）官方帳號賽後發布老將盧卡庫（Romelu Lukaku）攻進第4球慶祝的照片，並在圖說寫下：「推翻這個」。

不過，比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）在賽後記者會淡化這項爭議，當被問及此事是否激勵球員時，他表示：「不，並不需要…對我們而言，最重要的是比賽計畫。」

他補充說，賽後有與巴洛根談話，「他主動來找我，我很欣賞這一點」。他說：「這不是他的錯，不能怪他，我也告訴了他這一點。」

比利時將美國時間10日（台灣時間11日）迎戰西班牙，爭取4強門票。

世足戰報 2026美加墨世足 比利時 美國

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