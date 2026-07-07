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世足賽／川普介入紅牌反成動力！比利時4比1淘汰美國 「X」一句話酸爆

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2026世足賽7日舉行16強戰，比利時對陣美國，比利時球員德凱特萊爾（Charles De Ketelaere，中）攻入首開紀錄的一球後慶祝。美聯社
2026世足賽7日舉行16強戰，比利時對陣美國，比利時球員德凱特萊爾（Charles De Ketelaere，中）攻入首開紀錄的一球後慶祝。美聯社

2026世足賽

2026世足賽7日舉行16強戰，由比利時對陣美國。由於美國總統川普親自遊說，國際足總（FIFA）暫停執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌停賽處分，讓他得以出戰比利時，引發賽前爭議。不過，比利時最終仍以4比1擊敗美國、晉級8強，克服他們認為在場外遭遇的不公待遇，並將於10日對陣西班牙，爭奪4強門票。

衛報報導，比利時及其他國家對FIFA的決定紛紛表達不滿，歐洲足總（UEFA）更形容這項決定「令人費解且毫無正當性」。比利時4比1大勝後，官方社群媒體隨即發布貼文，寫著「有本事把這場勝利也推翻啊」，並附上球員慶祝進球的照片。

比利時隊長蒂利曼斯（Youri Tielemans）表示，巴洛根紅牌風波反而激勵全隊士氣。他賽後說：「老實說，我們得知消息後就開了一場會議。我們告訴自己，要用場上的表現來說話，而我們今天做到了。我為這支球隊感到非常驕傲。」

門將庫特華（Thibaut Courtois）指出，球隊過去幾天在美國遭遇「不受尊重」的待遇。他說：「很多人說他們可以輕鬆擊敗我們，但我想我們今天已經證明，我們確實是一支很棒的球隊。我們踢出了一場精彩比賽。」

邊鋒盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）則說，雖然全隊都知道巴洛根事件，但並未因此分心，「我們真的不明白，既然他領了紅牌，為什麼還能上場，但我們不想在這件事上著墨太多，而是專注於自己的比賽，今天也確實做到了。」

不過，比利時總教練加西亞（Rudi Garcia）則淡化巴洛根紅牌風波的影響。他說：「不，這並不必要，真正重要的是我們的比賽計畫。」他並透露，終場哨響後曾與巴洛根交談，「他主動來找我，我很欣賞這一點。這不是他的錯，他不是應該被責怪的人，我也把這些話告訴了他。」

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