世足賽／遭比利時痛擊止步16強 普利西奇：這場潰敗讓人無比痛心
世足賽地主美國幾天在西雅圖流明球場迎戰強敵比利時，儘管賽前明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲特例解禁，但全隊攻守失序，終場以1：4遭到「歐洲紅魔」無情血洗。雪上加霜的是，當家球星普利西奇（Christian Pulisic）此役狀態低迷且在下半場傷退，賽後他直言，以這樣的方式結束世界盃旅程，讓他感到無比沮喪與痛心。
本屆賽事靠著小組賽強勢發揮燃起全美希望的美國隊，此役面對比利時卻打得荒腔走板。當家球星普利西奇在上半場頻頻掉球、完全失去破壞力，下半場更在一次射門後扭傷右踝，只能無奈一瘸一拐地下場。而美國隊防線隨後也徹底崩盤，不僅遭比利時德凱特萊爾（CharlesDe Ketelaere）梅開二度，更因門將低級失誤被攻陷，地主球迷只能眼睜睜看著球隊走向毀滅。
「我扭傷了腳踝，但更令人沮喪的是，我們的世界盃竟然是以這種方式畫下句點。」普利西奇賽後神色黯然、眼眶泛紅地表示，全隊都為了這場比賽準備了很久，但顯然今天大家完全不在狀態上，「這場潰敗帶來的痛楚，恐怕需要很長一段時間才能平復。」
除了隊長自責，中場核心亞當斯（Tyler Adams）也滿是遺憾，他提到，面對比利時這種頂尖強隊，防守崩潰得如此輕易，局勢自然會變得無比艱難，「我們給了他們太多機會，而他們也全部把握住了。我們本有機會跨過這關去成就一些特別的事，但我們最終搞砸了。」
值得一題的是，賽前美國總統川普證實自己確實向FIFA主席「關切」讓巴洛根免於禁賽，這場由白宮掀起的場外政治雜音，也被外界質疑干擾了球員備戰。對此亞當斯堅決否認，並力挺隊友巴洛根，「我不認為那些場外的噪音或任何事情影響到了我們。如果有的話，這件事在某種程度上反而激勵、振奮了我們。」
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