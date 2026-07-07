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世足賽／C羅黯然告別 自認歐國盃冠軍榮耀等同世界盃

中央社／ 阿靈頓6日綜合外電報導
葡萄牙世足16強不敵西班牙遭淘汰，41歲的C羅在最後一舞中飲恨退場，雖自認問心無愧，卻仍留下未奪世界盃冠軍的遺憾。 法新社
葡萄牙世足16強不敵西班牙遭淘汰，41歲的C羅在最後一舞中飲恨退場，雖自認問心無愧，卻仍留下未奪世界盃冠軍的遺憾。 法新社

2026世足賽

葡萄牙今天以0比1敗給西班牙無緣晉級世足8強，名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）冠軍之夢就此落幕。他黯然離場強忍失落地說，「這就是足球，這就是球員人生」。

法新社報導，這名6度參戰世足的葡萄牙隊長，賽後表示他現在要離開，好好思考下一步。

羅納度曾效力多支歐洲豪門，贏盡各種獎盃，更隨國家隊拿下歐洲賽事勝利。然而他手中無數榮耀，卻始終缺了世足冠軍。

「這就是足球，這就是球員人生，」他強忍失落，艱難地在賽後說道。

羅納度今天在德州這場令人失望的16強賽中，全場在鋒線中央疲憊遊走，幾乎無所作為。

羅納度表示他將「問心無愧」離開世界盃舞台。「有時你贏，有時你輸，你必須繼續向前。」

「說實話，我代表國家隊贏得的最大獎盃是在2016年（歐洲國家盃），對我而言，這與世界盃同等重要。」

羅納度征戰世足的最高點將停格在2006年，當時葡萄牙殺進了最後4強。

「C羅」世界盃的最後一舞，自小組賽至今共進3球，其中2球來自5比0痛擊烏茲別克，另1球是32強對克羅埃西亞的12碼罰球。

他本屆賽事沒有任何助攻，對戰西班牙時更一度沮喪。隊友的傳球偏了，只能無奈地攤開雙手。

今年已41歲的羅納度，出生自馬德拉（Madeira）島一個父親酗酒的貧窮家庭。他不懈追求足球藝術，對紀錄永不滿足，這些都是他現在仍能馳騁場上的動力。

場外，羅納度同樣引人注目。他是史上首名身家逾10億美元的足球員，在IG擁有6億7100萬名追蹤者，特別是招牌的進球慶祝動作，世界無數球迷競相模仿。

但是對這名自里斯本競技 （Sporting Lisbon）發跡，後在曼徹斯特聯隊（Manchester United）走紅的名將，世界盃並沒有為他獻上好萊塢式的完美結局。

羅納度在曼聯效力6年，赴皇家馬德里（RealMadrid）展現強大攻門實力，歐洲冠軍聯賽4度封王。他隨後轉戰尤文圖斯（Juventus），短暫重返曼聯，現在則是沙烏地阿拉伯艾納斯（Al Nassr）精神領袖。

羅納度所獲各種肯定中，還包括5座金球獎（Ballond'Or）。不過近年來，他令人目眩的換腳與變速不復存在，角色也從邊鋒轉型為傳統前鋒。葡萄牙主帥馬蒂內茲（Roberto Martinez）與羅納度本人，都面臨「C羅」國際賽表現已遠離顛峰的批評。

馬蒂內茲今天在葡萄牙追分的最後關頭進行2次雙換人，羅納度卻始終未被換下。

羅納度在賽前即表示，他不會因為贏得世界盃而有所增減，克里斯安諾．羅納度就是克里斯安諾．羅納度。

世足戰報 2026美加墨世足 C羅 葡萄牙

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